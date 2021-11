En desacuerdo con la sanciones de la FIFA, asegura Yon De Luisa

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, dijo que no están de acuerdo con las últimas sanciones que le impuso la FIFA, por el grito discriminatorio, debido a que “pensamos que allá no se están respetando las reglas”.

“Más allá de que no estamos de acuerdo con la aplicación de las sanciones disciplinarias, sentimos que no están respetando las propias reglas de la FIFA, no están respetando los tres pasos. En México sí lo estamos respetando, allá no, estamos peleando esa parte, pero lo más importante es pelear que se evite cualquier acto discriminatorio en los estadios”, comentó el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, en una reunión con el embajador de Catar, Mohammed Alkuwari.

El presidente de la FMF agregó que en México se trabaja con la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para hacer campañas y evitar que ese tipo de conductas se vuelvan a repetir.

“Desde el 2019 la FMF, totalmente y absolutamente de la mano de la Liga MX hemos desarrollado una serie de protocolos y acciones a tomarse”, reconoció Yon de Luisa. “Nosotros no vamos a dejar de trabajar para eliminar el grito y cualquier acto discriminatorio, queremos erradicar cualquier tipo de estas”, agregó el presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

México fue sancionado con dos partidos de veto, debido a los gritos homofóbicos que se escucharon en los partidos de eliminatoria, contra Canadá y Honduras. La FMF apeló el castigo, en busca que se reduzca la sanción al menos un juego.

La postura de la FIFA es que no hay tolerancia en relación a actos homofóbicos en los estadios, el presidente del organismo, Gianni Infantino, ha calificado como “costumbres idiotas”, los que han insistido en ese tipo de conductas.