IMSS facilita trámites a pensionados y jubilados con el Tarjetón Digital; qué es y cómo obtenerlo

Esta plataforma busca facilitar la consulta de información personal relacionada con pagos y trámites, al tiempo que reduce tiempos de espera y simplifica procesos administrativos para los derechohabientes.

Como parte de este proceso, el organismo cuenta con el Tarjetón Digital del IMSS, una herramienta en línea que permite consultar datos laborales y financieros de manera rápida, segura y sin la necesidad de acudir de forma presencial a una subdelegación.

El Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) mantiene en marcha diversas estrategias para agilizar trámites y modernizar el acceso a la información de trabajadores, pensionados y jubilados.

¿QUÉ ES EL TARJETÓN DIGITAL DEL IMSS?

El Tarjetón Digital del IMSS es una plataforma electrónica diseñada para que trabajadores activos, pensionados y jubilados puedan acceder de forma inmediata a información relacionada con su nómina y movimientos de pago. A través de este sistema, los usuarios pueden revisar comprobantes, talones y registros históricos de manera clara y ordenada.

El objetivo principal del Tarjetón Digital es modernizar los procesos internos del IMSS, ofreciendo un medio ágil para consultar información relevante, con mayor transparencia y sin depender de trámites presenciales considerados complejos o prolongados.

DOCUMENTOS Y DATOS NECESARIOS PARA OBTENER EL TARJETON DIGITAL DEL IMSS

Para poder registrarse y acceder al Tarjetón Digital del IMSS, es necesario contar con información básica de identificación. Los datos solicitados durante el proceso de registro son los siguientes:

- Clave Única de Registro de Población (CURP)

- Estado de residencia

- Matrícula o Número de Seguridad Social (NSS)

- Fecha de ingreso al IMSS

- Correo electrónico vigente

Estos elementos permiten validar la identidad del derechohabiente y habilitar el acceso seguro a la plataforma.

PASO A PASO PARA REGISTRARSE EN EL TARJETÓN DIGITAL DEL IMSS

Una vez que se cuenta con la información requerida, el proceso de registro se puede realizar completamente en línea. El IMSS recomienda llevarlo a cabo desde una computadora o laptop para facilitar la carga del sitio. El procedimiento general es el siguiente:

Primero, se debe ingresar al sitio oficial del Tarjetón Digital del IMSS. Posteriormente, es necesario seleccionar la opción “Registro de nuevos usuarios o cambio de contraseña” y completar el formulario con los datos personales solicitados.

Durante el registro, se debe proporcionar un correo electrónico de uso frecuente, ya que a esa dirección llegará el mensaje de verificación. También se solicita crear una contraseña segura, que incluya mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

Una vez enviado el formulario, el usuario deberá revisar su bandeja de entrada o la carpeta de correo no deseado para localizar el mensaje del IMSS. Al abrirlo, se debe dar clic en el enlace de verificación, el cual redirige nuevamente al portal. Tras este paso, la cuenta queda activada y es posible ingresar al Tarjetón Digital.

¿QUÉ INFORMACIÓN SE PUEDE CONSULTAR CON EL TARJETÓN DIGITAL DEL IMSS?

El Tarjetón Digital del IMSS concentra en una sola plataforma información clave para trabajadores, pensionados y jubilados. Su uso permite mantener un control actualizado de los datos personales, laborales y financieros, así como verificar que los pagos y movimientos se registren correctamente.

Entre las principales acciones que se pueden realizar dentro del sistema se encuentran la descarga y consulta de comprobantes de pago, la revisión del historial completo de pagos y descuentos, así como la confirmación de compensaciones, guardias o pagos extraordinarios.

También es posible actualizar información personal, como teléfono, correo electrónico o domicilio; consultar datos detallados del patrón y los movimientos de nómina; obtener nuevamente talones de pago cuando se requiera; dar seguimiento a créditos y préstamos, y revisar el estado de otros trámites relacionados con el IMSS.