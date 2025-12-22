Sheinbaum aclara reventa de boletos del Mundial 2026 y niega beneficios fiscales excesivos a la FIFA

La mandataria abordó el tema acompañada del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ), César Iván Escalante Ruiz, quien explicó el papel de la institución en el proceso.

Durante la conferencia matutina de este día, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre los avances y alcances de una presunta plataforma de reventa de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como sobre los señalamientos relacionados con supuestos beneficios fiscales otorgados a la FIFA.

SHEINBAUM ACLARA BENEFICIOS FISCALES A LA FIFA

Sheinbaum se refirió a información difundida durante el fin de semana respecto a presuntas facilidades fiscales otorgadas a la FIFA, señalando que el planteamiento presentado en algunos artículos no correspondía con lo establecido por las autoridades hacendarias.

“Salió el fin de semana un artículo diciendo que se estaba dando muchísimas facilidades a la FIFA para disminución de impuestos. Sacó la Secretaría de Hacienda un comunicado muy importante porque fue al revés”, declaró la presidenta.

Explicó que los acuerdos originales, firmados entre 2015 y 2016 como parte del proceso para que México fuera sede del Mundial, contemplaban varios años de exención fiscal, situación que posteriormente fue modificada.

“O sea, se había firmado algo en el 2016 o 15 para que se llevara a cabo el Mundial en México, quedaba varios años de exención de impuestos. Se redujo a un año y se acotó por parte de la Secretaría de Hacienda. Entonces, es importante que esto se conozca”, puntualizó.

La mandataria recordó que la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado oficial con los detalles de estas modificaciones.

SHEINBAUM ACLARA QUE GOBIERNO FEDERAL NO PARTICIPA DE MANERA DIRECTA EN LA VENTA DE BOLETOS PARA EL MUNDIAL 2026

En relación con la comercialización de boletos para el Mundial 2026, Sheinbaum subrayó que se trata de un proceso privado en el que el Gobierno federal no participa de manera directa.

“La venta de boletos es un asunto privado, no interviene el gobierno”, afirmó.

No obstante, precisó que la intervención gubernamental se limita a la protección de los derechos de las personas consumidoras a través de la Profeco.

“Interviene Profeco para revisar que no haya ningún abuso a las personas consumidoras quienes compran los boletos, pero el gobierno no es que venda los boletos, esto es muy importante”, explicó.

Añadió que la organización del evento y la gestión de los estadios, como el Estadio Azteca, el Estadio Jalisco y el estadio de Monterrey, corresponden a instancias privadas vinculadas con la FIFA.

PROFECO ACLARA QUE NO EXISTE PLATAFORMA OFICIAL DE REVENTA, PERO SÍ DE INTERCAMBIO

Durante su intervención, el titular de la Profeco, César Iván Escalante Ruiz, detalló que no se trata de una plataforma de reventa de boletos, ya que este tipo de práctica no es legal en México.

“En cuanto a esta plataforma de recolocación o intercambio, lo que nosotros hicimos fue dar el acompañamiento para que el diseño estuviera acorde con la legislación mexicana”, explicó.

Señaló que, a diferencia de lo que ocurre en Canadá y Estados Unidos, donde la reventa es legal, en México este esquema no está permitido, lo que obligó a la FIFA a ajustar su modelo.

“Por eso no pudieron desarrollar una plataforma de reventa tal cual”, indicó.

Escalante Ruiz explicó que, con base en la legislación mexicana, la FIFA optó por implementar una plataforma de intercambio de boletos.

“Entonces, lo que decidió FIFA es hacer esta plataforma de intercambio de boletos. Es decir, si alguien compró boletos para un partido, porque recordemos que antes se pusieron a la venta los boletos antes de que existiera el calendario, entonces si alguien quiere ir a un partido de fútbol en donde esté una selección a la que más le guste, puede utilizar esta plataforma de intercambio”, detalló.

PROFECO BRINDARÁ ATENCIÓN A CONSUMIDORES QUE TENGAN PROBLEMA CON LA COMPRA DE SUS BOLETOS

El titular de Profeco reiteró que la plataforma es de carácter privado, pero que la institución mantiene un acompañamiento permanente para garantizar el cumplimiento de la ley y atender posibles inconformidades.

“Como bien dice la presidenta, es una plataforma privada en la que nosotros hacemos el acompañamiento para que esté de acuerdo a la legislación”, señaló.

Añadió que, en caso de que se presenten quejas relacionadas con el uso de la plataforma o con la venta de boletos en general, la Profeco intervendrá para apoyar a las personas consumidoras.

“Si hubiera alguna queja de algún consumidor en la utilización de esta plataforma o en general en la venta de los boletos, nosotros ayudamos, nosotros apoyamos para defender a las personas consumidoras”, concluyó.

Las autoridades reiteraron que la organización y venta de boletos del Mundial 2026 corresponde a instancias privadas, mientras que el Gobierno federal participa únicamente en la vigilancia del cumplimiento de la ley y en la protección de los derechos de los consumidores en México.