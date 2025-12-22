¿Cuánto se paga por trabajar el 24 y 25 de diciembre en México? Esto establece la Ley Federal del Trabajo

Con la llegada de Nochebuena y Navidad, una parte de la población trabajadora en México ha comenzado a preguntarse cuáles son las condiciones salariales aplicables en caso de prestar servicios durante el miércoles 24 y el jueves 25 de diciembre. Ante estas dudas, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece con claridad qué días son considerados de descanso obligatorio y cómo debe realizarse el pago correspondiente cuando se labora en fechas feriadas oficiales. TE PUEDE INTERESAR: CONDUSEF: Esto debes hacer si tienes un cargo ‘no reconocido’ en tu tarjeta

EL 24 DE DICIEMBRE (NOCHE BUENA) NO ES CONSIDERADO DÍA DE DESCANSO OBLIGATORIO De acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, el miércoles 24 de diciembre no está catalogado como un día de descanso obligatorio. Esto implica que las personas que trabajen durante esa fecha deberán recibir su salario de manera habitual, conforme a lo estipulado en su contrato laboral y sin la obligación legal de un pago adicional por tratarse de Nochebuena. La legislación laboral no contempla disposiciones especiales para esta fecha, por lo que su tratamiento es equivalente al de cualquier otro día laborable dentro de la jornada ordinaria. 25 DE DICIEMBRE, NAVIDAD, ES CONSIDERADO DÍA DE DESCANSO OBLIGATORIO; ASÍ DEBEN DE PAGARTE En contraste, el jueves 25 de diciembre, correspondiente a la celebración de Navidad, sí se encuentra reconocido como día de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo. En este contexto, si una persona trabajadora presta servicios durante esta fecha, la ley prevé un esquema de pago adicional. El artículo 75 de la LFT señala que, cuando una empresa requiere que su personal labore en un día de descanso obligatorio, las condiciones deben definirse previamente entre las partes. Asimismo, establece que las personas trabajadoras tienen derecho a recibir, además del salario correspondiente al descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. Esto significa que quienes trabajen el 25 de diciembre deberán percibir un salario triple al finalizar su jornada: el salario normal del día, más el doble adicional por haber laborado en una fecha feriada oficial.

LA PRIMA DOMINICAL NO APLICA EL 25 DE DICIEMBRE La Ley Federal del Trabajo también contempla el pago de la prima dominical, la cual se aplica cuando el día de descanso obligatorio coincide con un domingo. En estos casos, el artículo 71 de la LFT establece que la prima debe ser de al menos el 25% del salario ordinario del trabajador. Sin embargo, la propia legislación precisa que este pago adicional no aplica para el feriado oficial del jueves 25 de diciembre, ya que no coincide con un domingo. Por lo tanto, el único pago extraordinario que corresponde en esta fecha es el salario doble adicional previsto en el artículo 75. TE PUEDE INTERESAR: Así puedes generar una tarjeta de Navidad con Inteligencia Artificial para enviar por WhatsApp