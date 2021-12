Exdirector de Chivas, Albert Benaiges, es señalado e investigado por abuso sexual infantil

El diario acudió con Benaiges para saber su versión de los hechos sobre los testimonios, el acusado negó cualquier tocamiento y reconoció “no repetiría nada de lo que hice”.

“Ahora no haría nada. Absolutamente nada. Estoy arrepentido de hacer todo esto, sí, pero no creo que hiciera nada malo. Nunca he hecho daño a nadie y, si lo he hecho, no ha sido intencionadamente. Tengo a un niño adoptado y a cuatro acogidos, tengo la conciencia tranquila, nunca he forzado a nadie”, explicó para el Diari ARA.

Argumentó que si hubo algún tocamiento a menores de edad “fue involuntario y sin malicia”, afirmando “no recordar” masturbaciones a alumnos pequeños, aunque sí los casos de aquellos testimonios que tenías 17, 18 o 20 años de edad.