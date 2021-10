Liga Femenil de Estados Unidos: cesan a técnico Paul Riley por coerción sexual

En el reporte, The Athletic dio a conocer señalamientos de conducta inapropiada contra Riley efectuadas por parte de sus ex jugadoras Sinead Farrelly y Meleana “Mana” Shim . Farrelly, que jugó para Riley en tres equipos diferentes en distintas ligas, le acusó de “coerción sexual” cuando era su entrenador en el Philadelphia Independence.

El anuncio se produjo horas después de que una investigación del medio digital The Athletic diera a conocer los señalamientos contra Riley , de 58 años, por hechos presuntamente ocurridos en varios equipos y ligas a las que perteneció .

Según su testimonio, Riley le dijo “nos llevamos esto a la tumba” después del incidente. Entre otros episodios, Farrelly y Shim también reportaron que, cuando eran integrantes del Portland Thorns de la NWSL, Riley las obligó a besarse mientras estaban en su apartamento. “Este tipo tiene un patrón” , dijo Shim a The Athletic .

Alex Morgan , figura de la selección estadounidense y ex jugadora del Portland Thorns , que jugó a las órdenes de Riley , ratificó las acusaciones de sus entonces compañeras y dijo que había intentado ayudarlas a presentar una denuncia ante la liga .

“Estoy asqueada y tengo demasiados pensamientos que compartir en este momento”, escribió Morgan en un tuit de apoyo el jueves. “Conclusión: protejan a sus jugadoras. Haz lo correcto NWSL”.

En una declaración a The Athletic, Riley negó haberse comportado de forma incorrecta y dijo las acusaciones son “completamente falsas”. “Nunca he tenido relaciones sexuales con estas jugadoras ni les he hecho insinuaciones sexuales”, afirmó.

La comisionada de la liga, Lisa Baird, dijo que la liga estaba “conmocionada y asqueada” por las revelaciones y aseguró que están implementando un nuevo proceso de denuncia anónima para las jugadoras, el equipo y el personal de la competición.