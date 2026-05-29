¡Se les escapó! Saltillo Soccer pierde el Campeón de Campeones de Liga TDP ante Delfines

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    ¡Se les escapó! Saltillo Soccer pierde el Campeón de Campeones de Liga TDP ante Delfines
    Saltillo Soccer perdió 1-0 ante Delfines de Coatzacoalcos en el Campeón de Campeones de la Liga TDP MX, pero cerró una campaña histórica con ascenso a Liga Premier. FOTO: SALTILLO SOCCER

La Doble S cayó ante Coatzacoalcos, aunque el golpe no borra una campaña marcada por el ascenso y el título de Zona B

Saltillo Soccer no pudo ponerle el broche dorado a una temporada histórica. El conjunto coahuilense, recién ascendido a la Liga Premier MX, cayó 1-0 ante Delfines de Coatzacoalcos en el duelo por el Campeón de Campeones de la Liga TDP MX, disputado en la Casa del Futbol, donde se enfrentaron los monarcas de las Zonas A y B.

El partido quedó definido por una acción puntual de Juan Pablo “Huevo” Ramos, quien adelantó al equipo veracruzano y terminó marcando la diferencia en un encuentro cerrado, de mucha tensión y con Saltillo Soccer obligado a remar contra el marcador durante buena parte del trámite.

La Doble S intentó reaccionar, empujó en busca del empate y mantuvo vivo el partido hasta el cierre, pero Delfines logró sostener la ventaja para quedarse con el título absoluto de la categoría.

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Para los de Coatzacoalcos, el triunfo significó coronar una liguilla de alto impacto, después de haber conquistado la Zona A y sellado también su ascenso.

$!Saltillo Soccer cayó por la mínima ante Delfines, pero La Manada cerró una de las temporadas más importantes para el futbol saltillense.
Saltillo Soccer cayó por la mínima ante Delfines, pero La Manada cerró una de las temporadas más importantes para el futbol saltillense. FOTO: SALTILLO SOCCER

Para Saltillo Soccer, la derrota representa un golpe competitivo, pero no cambia el fondo de una campaña que ya quedó escrita como una de las más importantes en la historia reciente del futbol saltillense.

El equipo llegó a esta instancia después de consagrarse campeón de la Zona B, superar una final intensa ante La Tribu de Ciudad Juárez y asegurar su salto a la Liga Premier MX.

El cuadro coahuilense había construido su camino con carácter, contundencia y una conexión especial con su afición, que acompañó el proceso desde las eliminatorias hasta la pelea por el título nacional.

$!La Doble S se quedó cerca del título absoluto de la Liga TDP MX, aunque su temporada ya había quedado marcada por el campeonato de Zona B y el ascenso.
La Doble S se quedó cerca del título absoluto de la Liga TDP MX, aunque su temporada ya había quedado marcada por el campeonato de Zona B y el ascenso. FOTO: SALTILLO SOCCER

Aunque el Campeón de Campeones se escapó por la mínima, Saltillo Soccer cerró el ciclo con una base deportiva importante y con el reto inmediato de preparar su nueva etapa en una división de mayor exigencia.

La caída ante Delfines no borra el ascenso ni el crecimiento institucional de La Manada. Al contrario, deja una última lección antes de dar el siguiente paso: en la Liga Premier, los detalles pesarán más, los márgenes serán más cortos y Saltillo deberá convertir esta experiencia en punto de partida para competir de inmediato.

¿Qué sigue para Saltillo Soccer?

Tras cerrar su participación en la Liga TDP MX, Saltillo Soccer deberá enfocar su planeación rumbo a la Liga Premier MX, donde buscará consolidar el proyecto que devolvió protagonismo al futbol profesional de la ciudad.

$!Saltillo Soccer cayó ante Delfines de Coatzacoalcos, pero cerró una temporada histórica con ascenso a Liga Premier MX.
Saltillo Soccer cayó ante Delfines de Coatzacoalcos, pero cerró una temporada histórica con ascenso a Liga Premier MX. FOTO: SALTILLO SOCCER

El reto será mantener la identidad competitiva, reforzar al plantel y capitalizar el impulso de una afición que volvió a ilusionarse con un equipo local.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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