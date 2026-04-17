Saltillo: presentan ‘El Reto Mayco’, rally con causa que se correrá el 26 de abril en Arteaga

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Deportes
/ 17 abril 2026
    Saltillo: presentan ‘El Reto Mayco’, rally con causa que se correrá el 26 de abril en Arteaga
    Se esperan alrededor de 500 participantes en una jornada familiar con obstáculos, dinámicas y premios. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

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“El Reto Mayco” se realizará el 26 de abril en Arteaga como un rally deportivo con causa que busca recaudar fondos para el programa “Ver para Aprender”

En rueda de prensa encabezada por Raúl Rodarte Leos, director ejecutivo de la OCV Saltillo, se presentó oficialmente “El Reto Mayco”, un rally deportivo con causa que se llevará a cabo el próximo 26 de abril a las 7:00 de la mañana en los campos de la UAdeC, en Arteaga.

Durante el anuncio, Rodarte Leos destacó la relevancia de impulsar eventos que, además de fomentar la actividad física, contribuyan a generar un impacto social positivo. “La idea es que estos eventos vayan creciendo y se conviertan en un referente de nuestra ciudad”, señaló.

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El evento cuenta con la participación de Martín Cervantes, director de marketing de Mayco; Cony Morales, directora de Rhinos Games; así como representantes del Club Rotario Saltillo Industrial, Rafael Valdés Ortiz y Rafael Becerril Martínez, quienes suman esfuerzos para la organización.

$!Playera que se dará a los participantes del rally.
Playera que se dará a los participantes del rally. FOTO: HÉCTOR HARCÍA/VANGUARDIA MX

Cony Morales explicó que el rally mantiene su esencia de integración, ahora con nuevas modalidades. “Es un evento que busca reunir familias, amigos y equipos. Este año abrimos la categoría individual, además de equipos, porque la comunidad lo pidió”, comentó. También adelantó que las inscripciones están por cerrar y que aún quedan pocos lugares disponibles.

“El Reto Mayco” no solo plantea una experiencia deportiva con más de 20 obstáculos, sino que tiene como objetivo apoyar el programa “Ver para Aprender”, impulsado por el Club Rotario. Esta iniciativa busca detectar y atender problemas visuales en niños de sectores vulnerables.

$!Parte de lo recaudado será destinado al programa “Ver para Aprender”, enfocado en salud visual infantil.
Parte de lo recaudado será destinado al programa “Ver para Aprender”, enfocado en salud visual infantil. FOTO: HÉCTOR HARCÍA/VANGUARDIA MX

En ese sentido, los representantes del Club Rotario detallaron que estudios realizados en escuelas han identificado que entre el 30 y 35 por ciento de los menores presentan dificultades visuales, lo que impacta directamente en su aprendizaje. “Queremos llevar atención a más escuelas mediante una clínica móvil y este evento ayudará a recaudar recursos para ello”, explicaron.

El costo de inscripción es de 499 pesos por persona e incluye kit de participante con playera, medalla y artículos de recuperación. Además, se contará con dinámicas, premios que serán rifados entre todos los asistentes, zona de alimentos, activaciones de patrocinadores y espacios para toda la familia, incluidos niños desde los cuatro años y mascotas.

$!Se espera la asistencia de corredores de Saltillo y otras ciudades como Parras, Acuña y Monterrey.
Se espera la asistencia de corredores de Saltillo y otras ciudades como Parras, Acuña y Monterrey. FOTO: HÉCTOR HARCÍA/VANGUARDIA MX

Se espera la participación de al menos 500 personas, incluyendo asistentes de ciudades como Parras, Acuña, Tamaulipas y Monterrey. Los boletos pueden adquirirse en línea o mediante depósito, con información disponible en redes sociales del evento.

Finalmente, los organizadores reiteraron la invitación a sumarse a esta experiencia que combina deporte, convivencia y apoyo social. “Es una carrera para disfrutar, ensuciarse, convivir y ayudar”, concluyeron.

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Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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