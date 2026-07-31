Fallece Franco Baresi, leyenda del Milan y la selección de Italia a los 66 años de edad

La noticia fue confirmada por el club rossonero mediante un comunicado oficial que rápidamente provocó reacciones de jugadores, entrenadores, instituciones deportivas y aficionados de distintas partes del mundo. Su nombre quedó ligado para siempre a la época dorada del fútbol italiano y europeo.

El mundo del fútbol amaneció de luto este viernes tras confirmarse el fallecimiento de Franco Baresi , uno de los máximos referentes en la historia del AC Milan y de la selección de Italia . El exdefensor murió a los 66 años, dejando una trayectoria que trascendió generaciones y que lo consolidó como uno de los mejores zagueros que ha visto este deporte.

En su mensaje, el conjunto lombardo expresó: “La historia del Milan está de luto por el fallecimiento de Franco Baresi. Su ejemplo y su profundidad serán, para siempre, al igual que su camiseta con el número 6, parte integrante y fundamental del ADN y de la trayectoria de todo el club”.

UNA CARRERA MARCADA POR LA LEALTAD

Nacido en Travagliato en mayo de 1960, Franco Baresi desarrolló toda su carrera profesional en el AC Milan, un hecho poco común incluso para su época. Debutó en la Serie A con apenas 17 años y permaneció dos décadas defendiendo los colores rossoneri hasta su retiro en 1997.

Durante ese tiempo disputó 719 partidos oficiales, cifra únicamente superada por Paolo Maldini, con quien integró una de las defensas más recordadas del fútbol europeo. Además, fue capitán del equipo durante 15 temporadas y conquistó seis títulos de la Serie A, tres Copas de Europa, cuatro Supercopas de Italia, tres Supercopas de Europa y dos Copas Intercontinentales.

Desde 2020 se desempeñaba como vicepresidente honorario del club, manteniendo una presencia constante dentro de la institución que consideró su casa durante toda la vida.

SU HUELLA CON ITALIA Y SU ESTADO DE SALUD

Con la selección italiana, Baresi disputó 82 encuentros y participó en tres Copas del Mundo. Integró el plantel campeón en España 1982, fue tercer lugar en Italia 1990 y alcanzó el subcampeonato en Estados Unidos 1994, donde protagonizó una de las finales más recordadas frente a Brasil.

Su salud comenzó a deteriorarse en agosto de 2025, cuando durante un chequeo médico le detectaron un nódulo pulmonar que fue extirpado mediante cirugía. Aunque siguió un proceso de recuperación, nunca logró restablecerse por completo. Su última aparición pública ocurrió durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina, donde portó la antorcha junto a Giuseppe Bergomi.

Su estilo de juego se distinguió por la inteligencia táctica, la anticipación y el liderazgo. En 1989 terminó segundo en la votación del Balón de Oro, solo detrás de su compañero Marco van Basten.

EL FÚTBOL MUNDIAL LE RINDE HOMENAJE

Tras conocerse la noticia, clubes históricos como Inter, Juventus, Barcelona y Real Madrid dedicaron mensajes para despedir al exfutbolista, destacando tanto su calidad dentro de la cancha como los valores que representó durante toda su carrera.

El AC Milan también compartió otro emotivo mensaje: “Las condolencias que el AC Milan expresa a toda la familia de Franco Baresi son las mismas que cada aficionado rossonero se hace a sí mismo en un momento tan difícil como este”.

Mientras tanto, el primer equipo, encabezado por el entrenador Rúben Amorim, guardó un minuto de silencio durante su concentración en Perth. Los futbolistas formaron un círculo alrededor de la emblemática camiseta con el número 6, símbolo de un jugador cuya figura permanecerá ligada para siempre a la historia del club.

La despedida de Franco Baresi representa el adiós a uno de los grandes símbolos de la lealtad en el fútbol moderno. Su legado continúa vivo no solo por los títulos conquistados, sino por la forma en que defendió una sola camiseta y por la influencia que ejerció sobre generaciones de futbolistas alrededor del mundo.