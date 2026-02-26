Fallece Marco Tolama, comentarista de automovilismo para Imevisión y TV Azteca

El 26 de febrero se reportó el fallecimiento de Marco Tolama, analista de automovilismo para la televisión. Desde su cuenta oficial, se notificó a sus seguidores que, tras estar varias semanas en hospitalización, falleció por un cuadro respiratorio complicado.

Desde enero, la familia del analista y comentarista había compartido que Marco no contaba con seguro de gastos médicos. Solicitaron ayuda económica a los seguidores y fanáticos, ya que los gastos del hospital incrementaron. Marco Tolama tuvo que ser asistido con respiración artificial, a base de entubación, para apoyar a sus pulmones.

Desde sus redes sociales, los familiares compartieron el siguiente mensaje:

‘Marco trascendió a una nueva vida rodeado del amor de su esposa Araceli, su hija Jimena, su hijo Marco y del cariño que generó entre los aficionados al automovilismo en los últimos 40 años, del afecto de sus amigos de innumerables historias que siempre compartía, recordando lo afortunado que fue de haber vivido al máximo.’

‘Bandera de cuadros para la voz que se hace leyenda’ agregó en la publicación de X.