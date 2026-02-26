Fallece Marco Tolama, comentarista de automovilismo para Imevisión y TV Azteca

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 26 febrero 2026
    Fallece Marco Tolama, comentarista de automovilismo para Imevisión y TV Azteca
    Marco Tolama era conocido por ser parte del equipo periodístico de deportes de José Ramón Fernández Vanguardia

Marco Tolama era reconocido por su análisis y crónica de la Fórmula I en las pistas de carreras de México

El 26 de febrero se reportó el fallecimiento de Marco Tolama, analista de automovilismo para la televisión. Desde su cuenta oficial, se notificó a sus seguidores que, tras estar varias semanas en hospitalización, falleció por un cuadro respiratorio complicado.

Desde enero, la familia del analista y comentarista había compartido que Marco no contaba con seguro de gastos médicos. Solicitaron ayuda económica a los seguidores y fanáticos, ya que los gastos del hospital incrementaron. Marco Tolama tuvo que ser asistido con respiración artificial, a base de entubación, para apoyar a sus pulmones.

Desde sus redes sociales, los familiares compartieron el siguiente mensaje:

Marco trascendió a una nueva vida rodeado del amor de su esposa Araceli, su hija Jimena, su hijo Marco y del cariño que generó entre los aficionados al automovilismo en los últimos 40 años, del afecto de sus amigos de innumerables historias que siempre compartía, recordando lo afortunado que fue de haber vivido al máximo.’

Bandera de cuadros para la voz que se hace leyenda’ agregó en la publicación de X.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué dijo?: Max Verstappen pone en duda su continuidad en la Fórmula 1 por nueva reglamentación

Marco Tolama fue reconocido por su trabajo de comentarista en los canales de Imevisión y TV Azteca. Fue parte del equipo periodístico de José Ramón Fernández.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Automovilismo
Carreras
F1

Localizaciones


México

Organizaciones


TV Azteca

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
La detención de Antonio Guadalupe ‘N’, alias ‘El Lexus’, tuvo lugar en el Ejido Sandoval, en Matamoros, Tamaulipas.

Operativo detiene a líder de célula criminal, perteneciente al Cártel del Golfo en Matamoros
El Gobierno de Guanajuato confirmó que se detuvo a 48 personas por los hechos violentos que se registraron el 22 de febrero en varios municipios.

Ola violenta tras muerte de ‘El Mencho’ dejó 48 detenidos en Guanajuato; 20 ya son judicializados

Plan con EE. UU. peligra por leyes que frenan la exploración privada y falta de industria para procesar minerales, advierte Camimex.

Ley Minera frena inversión de 43 mmdd en minerales críticos de México
En relación con el operativo del domingo, la mandataria criticó la desinformación que circuló en redes sociales.

Afirma Sheinbaum que cuenta con el respaldo de la FIFA para la realización del Mundial de Fútbol tras operativo contra ‘El Mencho’
Tras los hechos de violencia registrados por el operativo en Jalisco, en el que resultó abatido Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del CJNG, el Departamento de Estado de EU indicó que “se han levantado todas las restricciones”.

EU levanta restricciones a su personal y ciudadanos en México, tras operativo contra ‘El Mencho’
Esta foto sin fecha, publicada por el Departamento de Justicia que muestra al expresidente Bill Clinton con una mujer.

Bill y Hillary Clinton se preparan para otra pelea durante su audiencia en la Cámara de Representantes

El director ejecutivo del Foro Económico Mundial, Borge Brende, habla en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Renuncia el presidente del Foro Económico Mundial por estar vinculado a Epstein
Deforma electoral, creación morenista

Deforma electoral, creación morenista