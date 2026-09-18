Fernando Tatis Jr. pasa de un inicio para el olvido a una hazaña inédita en MLB

La temporada 2026 parecía convertirse en una de las más complicadas de la carrera de Fernando Tatis Jr.. El estelar dominicano comenzó el año sin poder sacar la pelota del parque y llegó a acumular 55 partidos consecutivos sin conectar un cuadrangular, una sequía especialmente llamativa para uno de los principales bateadores de los Padres de San Diego. Sin embargo, cuando finalmente encontró el batazo que necesitaba, todo cambió. Tatis Jr. conectó su primer jonrón de la campaña el 30 de mayo, ante los Rockies de Colorado, y a partir de ese momento comenzó una transformación ofensiva que terminó convirtiéndose en una hazaña inédita en las Grandes Ligas. El cuadrangular que puso fin a la sequía fue un auténtico cañonazo. El dominicano envió la pelota a 451 pies, un batazo que marcó el comienzo de su recuperación ofensiva. Desde entonces, Tatis comenzó a acumular jonrones hasta alcanzar una cifra que ningún jugador había conseguido anteriormente: 23 cuadrangulares en un periodo de 94 partidos después de no conectar ninguno en sus primeros 55 encuentros.

De acuerdo con los reportes estadísticos publicados esta semana, Tatis Jr. se convirtió en el primer jugador en la historia de MLB en lograr esa combinación. La transformación resulta todavía más llamativa porque no se trató simplemente de una racha de poder. El jardinero dominicano recuperó también su consistencia en el plato y se convirtió nuevamente en uno de los principales motores ofensivos de San Diego. TATIS ENCONTRÓ SU PODER CUANDO MÁS LO NECESITABAN LOS PADRES El jonrón número 23 llegó el 15 de septiembre ante los Rockies, en Coors Field. Tatis abrió el partido con un batazo hacia el jardín izquierdo que recorrió 454 pies, con una velocidad de salida de 106.5 mph y un ángulo de lanzamiento de 29 grados, de acuerdo con Statcast. Un día antes ya había demostrado nuevamente su poder con otro batazo monumental: un cuadrangular de dos carreras de 449 pies y 111.1 mph de velocidad de salida. El momento de Tatis coincide con el repunte colectivo de los Padres. San Diego llegó a encadenar ocho victorias consecutivas, una racha que terminó el 16 de septiembre con una derrota de 9-3 ante Colorado. Tatis Jr. ha explicado que detrás de su recuperación no existe un secreto especial, sino trabajo constante, disciplina y cuidado físico. El dominicano reconoció que estaba satisfecho con el proceso que había seguido incluso cuando los resultados ofensivos todavía no aparecían. Su enfoque, explicó, consistió en continuar trabajando de la misma manera y cuidar todos los aspectos de su preparación. También reconoció la responsabilidad que representa su contrato de 340 millones de dólares, uno de los acuerdos económicos más importantes de las Grandes Ligas. Para Tatis, esa responsabilidad se ha convertido en una razón adicional para presentarse cada día y buscar el mejor rendimiento posible con los Padres. LOS NÚMEROS RESPALDAN LA RECUPERACIÓN Al acercarse el cierre de la temporada regular, los números muestran hasta qué punto cambió la campaña del dominicano.

De acuerdo con las estadísticas oficiales disponibles, Tatis Jr. suma 23 jonrones, 78 carreras impulsadas, 35 bases robadas y un promedio de .286, además de un OPS de .816, en 150 partidos. Esos números también reflejan una de sus principales características: su capacidad para aportar en diferentes facetas. Además de su producción de poder, Tatis ha agregado velocidad y presencia en las bases, con 35 robos durante la temporada. Jackson Merrill también ha sido importante para San Diego. El joven jardinero acumula 25 cuadrangulares y 83 carreras impulsadas, cifras que lo colocan como otra de las piezas ofensivas relevantes de los Padres. SAN DIEGO PELEA POR LLEGAR A OCTUBRE El despertar de Tatis se produjo en un momento particularmente importante para los Padres. Después de su espectacular racha de ocho triunfos, San Diego llegó al 16 de septiembre con marca de 82-69, a un juego de los Phillies por el segundo boleto de Wild Card de la Liga Nacional y con ventaja de 2.5 juegos sobre los Diamondbacks en la lucha por el último lugar disponible. La derrota ante Colorado frenó la racha, pero no modificó el escenario de una carrera por los comodines que se mantiene abierta en las últimas semanas de la temporada. Y en esa pelea, la versión actual de Tatis Jr. puede resultar especialmente importante para los Padres. El dominicano pasó de protagonizar una de las sequías de poder más llamativas del inicio de temporada a escribir su nombre en los libros de récords de MLB. 55 partidos sin jonrón. Después, 23 cuadrangulares en 94 encuentros. Una combinación que, hasta ahora, ningún otro bateador había conseguido en la historia de las Grandes Ligas.

Desde entonces, Tatis comenzó a acumular jonrones hasta alcanzar una cifra que ningún jugador había conseguido anteriormente: 23 cuadrangulares en un periodo de 94 partidos después de no conectar ninguno en sus primeros 55 encuentros. De acuerdo con los reportes estadísticos publicados esta semana, Tatis Jr. se convirtió en el primer jugador en la historia de MLB en lograr esa combinación. La transformación resulta todavía más llamativa porque no se trató simplemente de una racha de poder. El jardinero dominicano recuperó también su consistencia en el plato y se convirtió nuevamente en uno de los principales motores ofensivos de San Diego. TATIS ENCONTRÓ SU PODER CUANDO MÁS LO NECESITABAN LOS PADRES El jonrón número 23 llegó el 15 de septiembre ante los Rockies, en Coors Field. Tatis abrió el partido con un batazo hacia el jardín izquierdo que recorrió 454 pies, con una velocidad de salida de 106.5 mph y un ángulo de lanzamiento de 29 grados, de acuerdo con Statcast. Un día antes ya había demostrado nuevamente su poder con otro batazo monumental: un cuadrangular de dos carreras de 449 pies y 111.1 mph de velocidad de salida. El momento de Tatis coincide con el repunte colectivo de los Padres. San Diego llegó a encadenar ocho victorias consecutivas, una racha que terminó el 16 de septiembre con una derrota de 9-3 ante Colorado. Tatis Jr. ha explicado que detrás de su recuperación no existe un secreto especial, sino trabajo constante, disciplina y cuidado físico. El dominicano reconoció que estaba satisfecho con el proceso que había seguido incluso cuando los resultados ofensivos todavía no aparecían. Su enfoque, explicó, consistió en continuar trabajando de la misma manera y cuidar todos los aspectos de su preparación. También reconoció la responsabilidad que representa su contrato de 340 millones de dólares, uno de los acuerdos económicos más importantes de las Grandes Ligas. Para Tatis, esa responsabilidad se ha convertido en una razón adicional para presentarse cada día y buscar el mejor rendimiento posible con los Padres. LOS NÚMEROS RESPALDAN LA RECUPERACIÓN Al acercarse el cierre de la temporada regular, los números muestran hasta qué punto cambió la campaña del dominicano. De acuerdo con las estadísticas oficiales disponibles, Tatis Jr. suma 23 jonrones, 78 carreras impulsadas, 35 bases robadas y un promedio de .286, además de un OPS de .816, en 150 partidos. Esos números también reflejan una de sus principales características: su capacidad para aportar en diferentes facetas. Además de su producción de poder, Tatis ha agregado velocidad y presencia en las bases, con 35 robos durante la temporada. Jackson Merrill también ha sido importante para San Diego. El joven jardinero acumula 25 cuadrangulares y 83 carreras impulsadas, cifras que lo colocan como otra de las piezas ofensivas relevantes de los Padres. SAN DIEGO PELEA POR LLEGAR A OCTUBRE El despertar de Tatis se produjo en un momento particularmente importante para los Padres. Después de su espectacular racha de ocho triunfos, San Diego llegó al 16 de septiembre con marca de 82-69, a un juego de los Phillies por el segundo boleto de Wild Card de la Liga Nacional y con ventaja de 2.5 juegos sobre los Diamondbacks en la lucha por el último lugar disponible. La derrota ante Colorado frenó la racha, pero no modificó el escenario de una carrera por los comodines que se mantiene abierta en las últimas semanas de la temporada. Y en esa pelea, la versión actual de Tatis Jr. puede resultar especialmente importante para los Padres. El dominicano pasó de protagonizar una de las sequías de poder más llamativas del inicio de temporada a escribir su nombre en los libros de récords de MLB. 55 partidos sin jonrón. Después, 23 cuadrangulares en 94 encuentros. Una combinación que, hasta ahora, ningún otro bateador había conseguido en la historia de las Grandes Ligas.