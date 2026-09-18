¡Impactante! Jared Young, de los Mets abandona el juego en camilla tras brutal rodillazo

La escena ocurrió en la parte alta de la sexta entrada , cuando Jared Young y el lanzador Nolan McLean intentaron llegar al mismo tiempo a una pelota bateada por Justin Crawford. La jugada terminó de manera dramática cuando ambos jugadores colisionaron violentamente cerca de la primera base.

El Citi Field quedó en silencio durante varios minutos después de un aparatoso accidente protagonizado por los Mets de Nueva York durante su enfrentamiento contra los Phillies de Filadelfia.

El batazo de Crawford se convirtió en un rodado hacia la línea de primera, por lo que Young y McLean corrieron para intentar realizar la jugada. Sin embargo, la falta de comunicación entre ambos provocó el accidente.

En medio de la carrera, la rodilla de McLean impactó directamente contra la cabeza de Young, quien cayó de inmediato sobre el terreno de juego.

El primera base de los Mets permaneció tendido e inmóvil durante varios minutos, mientras sus compañeros y los jugadores de Philadelphia observaban con preocupación. El personal médico ingresó rápidamente al campo para atender al pelotero.

YOUNG SALIÓ DEL CAMPO EN CAMILLA

Los médicos realizaron las primeras maniobras de atención antes de colocar a Young en una camilla inmovilizadora para retirarlo del terreno de juego.

A pesar de lo aparatoso del golpe, hubo un momento que llevó cierta tranquilidad a los aficionados: Young permaneció consciente y levantó el pulgar en dirección a las tribunas mientras era retirado del diamante.

Posteriormente, los Mets informaron de manera preliminar que el jugador presentaba sensibilidad y movilidad en todas sus extremidades al momento de abandonar el estadio.

Como medida preventiva y siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, Young fue trasladado a un centro médico para someterse a evaluaciones relacionadas con una posible conmoción cerebral y descartar lesiones de mayor gravedad.

El accidente representa un momento complicado para Young, quien durante la temporada 2026 había adquirido un papel importante dentro del roster de Nueva York.