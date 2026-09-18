¡Impactante! Jared Young, de los Mets abandona el juego en camilla tras brutal rodillazo

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    ¡Impactante! Jared Young, de los Mets abandona el juego en camilla tras brutal rodillazo
    Young salió consciente y haciendo una señal de aprobación hacia los aficionados antes de ser trasladado a un centro médico. FOTO: L.A. TIMES

El primera base de los Mets quedó tendido sobre el terreno después de recibir un fuerte impacto en su cabeza durante el juego contra los Phillies

El Citi Field quedó en silencio durante varios minutos después de un aparatoso accidente protagonizado por los Mets de Nueva York durante su enfrentamiento contra los Phillies de Filadelfia.

La escena ocurrió en la parte alta de la sexta entrada, cuando Jared Young y el lanzador Nolan McLean intentaron llegar al mismo tiempo a una pelota bateada por Justin Crawford. La jugada terminó de manera dramática cuando ambos jugadores colisionaron violentamente cerca de la primera base.

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El batazo de Crawford se convirtió en un rodado hacia la línea de primera, por lo que Young y McLean corrieron para intentar realizar la jugada. Sin embargo, la falta de comunicación entre ambos provocó el accidente.

En medio de la carrera, la rodilla de McLean impactó directamente contra la cabeza de Young, quien cayó de inmediato sobre el terreno de juego.

El primera base de los Mets permaneció tendido e inmóvil durante varios minutos, mientras sus compañeros y los jugadores de Philadelphia observaban con preocupación. El personal médico ingresó rápidamente al campo para atender al pelotero.

YOUNG SALIÓ DEL CAMPO EN CAMILLA

Los médicos realizaron las primeras maniobras de atención antes de colocar a Young en una camilla inmovilizadora para retirarlo del terreno de juego.

A pesar de lo aparatoso del golpe, hubo un momento que llevó cierta tranquilidad a los aficionados: Young permaneció consciente y levantó el pulgar en dirección a las tribunas mientras era retirado del diamante.

Posteriormente, los Mets informaron de manera preliminar que el jugador presentaba sensibilidad y movilidad en todas sus extremidades al momento de abandonar el estadio.

Como medida preventiva y siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, Young fue trasladado a un centro médico para someterse a evaluaciones relacionadas con una posible conmoción cerebral y descartar lesiones de mayor gravedad.

El accidente representa un momento complicado para Young, quien durante la temporada 2026 había adquirido un papel importante dentro del roster de Nueva York.

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Antes del incidente, el jugador de 31 años registraba un promedio de bateo de .268, nueve cuadrangulares y 38 carreras impulsadas en 103 partidos.

Ahora, más allá de sus números y de la importancia que tiene para los Mets, la prioridad será conocer el resultado de las evaluaciones médicas y determinar la gravedad de la lesión que sufrió tras el impacto.

Por ahora, la imagen que queda en Citi Field es la de un estadio completamente en silencio, mientras sus compañeros esperan que el gesto de Young con el pulgar hacia arriba haya sido una señal positiva tras uno de los momentos más preocupantes de la temporada para Nueva York.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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