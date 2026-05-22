¿A qué hora y dónde ver el Dinos vs Reyes de la Semana 7 de la LFA?

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    ¿A qué hora y dónde ver el Dinos vs Reyes de la Semana 7 de la LFA?
    El Estadio Jorge Castro Medina recibirá uno de los duelos clave de la última semana de temporada regular. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

Saltillo enfrentará este sábado a Jalisco en el Estadio Jorge Castro Medina, en un partido importante para definir posiciones rumbo a los playoffs de la temporada 2026 de la LFA

Los Dinos de Saltillo cerrarán la fase regular de la temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano (LFA) este sábado 23 de mayo cuando reciban a los Reyes de Jalisco en el Estadio Jorge Castro Medina, en un encuentro que podría definir buena parte del panorama rumbo a los playoffs.

El duelo está programado para las 16:00 horas y será transmitido por ESPN y Disney+. Para ambos equipos, el partido representa mucho más que el cierre del calendario regular. Dinos llega con marca de 3-2 y ubicado en la parte alta de la clasificación, mientras que Reyes se presenta con récord de 2-3 y obligado a ganar para mantener aspiraciones de postemporada.

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La escuadra saltillense buscará dejar atrás la derrota sufrida la semana pasada ante los Caudillos de Chihuahua, partido en el que dejó escapar una ventaja de 14-3 y terminó cayendo 25-14. En aquel encuentro, los errores ofensivos y las entregas de balón terminaron inclinando el marcador a favor del conjunto chihuahuense.

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Pese al tropiezo, Dinos mostró por momentos capacidad para competir ante el líder invicto de la liga. La defensiva logró contener varias series ofensivas de Caudillos y la ofensiva encontró producción en el juego aéreo, aunque la inconsistencia terminó pesando en la segunda mitad.

Ahora, el reto será corregir esos detalles frente a unos Reyes que llegan con presión y con la necesidad de dar la sorpresa como visitantes. El conjunto jalisciense todavía mantiene opciones matemáticas de clasificación, por lo que se espera un duelo de alta intensidad desde el arranque.

La localía podría convertirse en un factor importante para Saltillo. A lo largo de la temporada, Dinos ha encontrado mejores resultados jugando en casa y buscará aprovechar el respaldo de la “Ola Morada” para asegurar un cierre positivo antes de los playoffs.

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Además del resultado, el equipo coahuilense también intentará recuperar confianza ofensiva luego de una semana en la que las pérdidas de balón marcaron diferencia. La actuación del quarterback y la capacidad para sostener ofensivas largas serán aspectos clave frente a una defensiva de Reyes que suele apostar por la presión constante.

Con el Tazón México IX ya confirmado para disputarse en Chihuahua el próximo 7 de junio, cada posición en la tabla cobra relevancia en la lucha por la postemporada. Dinos sabe que una victoria este sábado podría fortalecer su camino rumbo a las finales, mientras que una derrota abriría el panorama para otros equipos en la pelea por avanzar.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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