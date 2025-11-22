Auténticos Tigres vs Borregos Monterrey disputarán la Final de la ONEFA 2025

Fútbol Americano
/ 22 noviembre 2025
    Auténticos Tigres vs Borregos Monterrey disputarán la Final de la ONEFA 2025
    El Estadio Banorte será la sede del clásico regiomontano, en su cuarta Final consecutiva, y que definirá al campeón nacional universitario. FOTO: ESPECIAL

Clásico regiomontano por el título del futbol americano colegial en México: fecha, sede, horario, transmisión y cómo llegaron ambos equipos

La ONEFA ya tiene Final confirmada y será una edición más del duelo que define la supremacía del futbol americano universitario en México.

Auténticos Tigres de la UANL y Borregos Monterrey del Tecnológico de Monterrey se enfrentarán en la Final de la ONEFA 2025, un choque marcado por la rivalidad histórica y por el dominio reciente de ambos programas en la Liga Mayor.

CÓMO LLEGARON A LA GRAN FINAL

Los Auténticos Tigres aseguraron su presencia en la final después de una contundente actuación en Semifinales, donde vencieron 29-9 a los Borregos CCM (Campus Ciudad de México).

TE PUEDE INTERESAR: Chris Paul anuncia su retiro de la NBA al terminar la temporada 2025-2026

Tras ir abajo en la primera mitad, ajustaron la ofensiva terrestre y dominaron físicamente el cierre del partido, logrando su cuarta aparición consecutiva en el duelo por el campeonato.

Del otro lado, los Borregos Monterrey impusieron autoridad desde el inicio y derrotaron 52-34 a los Borregos Puebla, en un encuentro donde ya ganaban 28-14 al medio tiempo.

La solidez ofensiva y la presión defensiva permitieron a los regiomontanos alcanzar nuevamente la Final, también por cuarto año consecutivo, buscando extender su hegemonía reciente.

FECHA, SEDE Y HORARIO DEL BORREGOS ANTE TIGRES

La final se disputará el viernes 28 de noviembre de 2025, en el Estadio Banorte, casa de los Borregos Monterrey, un escenario con ambiente garantizado de alta intensidad.

El partido está programado para iniciar a las 7:30 de la noche. Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de ESPN, con cobertura especial y análisis previo al kick-off, además de transmisión digital por el canal de YouTube de ESPN, para llegar a toda la afición del país.

UN CLÁSICO DECISIVO

Esta será la cuarta Final consecutiva entre ambos programas dentro de la ONEFA, reflejando la supremacía deportiva de Nuevo León en el futbol americano colegial.

Además, los Borregos Monterrey llegan con la motivación de haber ganado las siete Finales anteriores frente a los Auténticos Tigres, un historial que añade aún más tensión a un duelo ya de por sí cargado de rivalidad deportiva.

Con dos instituciones volcadas en el deporte universitario, apoyo masivo en tribuna y dos de las mejores ofensivas de la temporada, el partido promete una atmósfera y un espectáculo dignos de campeonato.

Temas


Futbol Americano
previa
Campeonatos

Localizaciones


Monterrey

Organizaciones


Tec De Monterrey
Tigres UANL

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Imágenes en redes sociales permitieron conocer diferentes perspectivas del evento, desde multitud corriendo, hasta atención médica. FOTO: X.

Tiroteo durante encendido de árbol en Chicago deja un muerto, siete heridos y amotinamientos
Claudia Sheinbaum inaugura y aborda el Tren Interoceánico en Tonalá, Chiapas

Claudia Sheinbaum inaugura y aborda el Tren Interoceánico en Tonalá, Chiapas
El delito está clasificado como parte de los crímenes contra la libertad y desarrollo psicosexual de menores.

Feminicidio de Silvia también pone el foco en casos de estupro en Coahuila: van nueve en 2025
La etapa de liquidación de AHMSA continúa con la venta de activos para cubrir obligaciones financieras y laborales.

Autoriza juzgado venta de maquinaria de AHMSA en Estados Unidos por 5 mdd
Jazlyn Azulet volvió a México después de recibir atención especializada por quemaduras graves en el Hospital Shriners de Galveston; la Fundación Michou y Mau acompañará su nueva etapa de rehabilitación.

Regresa a México Jazlyn Azulet, bebé sobreviviente de la explosión de pipa en Iztapalapa
Ganadoras. Fátima Bosch se unió a Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza como parte del selecto grupo de mexicanas que han conquistado el título de Miss Universo.

¡Ya son 4! Estas son las otras mexicanas que se convirtieron en Miss Universo
El SAT confirmó que en 2025 el aguinaldo mantiene su límite exento de 30 UMA, por lo que solo pagarán ISR quienes reciban más de 3,394.2 pesos; la retención aplica únicamente sobre el excedente

¿Se pagan impuestos del aguinaldo? Esto dice la ley y lo que debe saber el trabajador en 2025
Más de 650 obras del programa federal “Escuela es Nuestra” serán revisadas por la Secretaría de Educación.

Coahuila traza ruta para revisar obras con recurso de ‘La Escuela es Nuestra’