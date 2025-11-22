Auténticos Tigres vs Borregos Monterrey disputarán la Final de la ONEFA 2025
Clásico regiomontano por el título del futbol americano colegial en México: fecha, sede, horario, transmisión y cómo llegaron ambos equipos
La ONEFA ya tiene Final confirmada y será una edición más del duelo que define la supremacía del futbol americano universitario en México.
Auténticos Tigres de la UANL y Borregos Monterrey del Tecnológico de Monterrey se enfrentarán en la Final de la ONEFA 2025, un choque marcado por la rivalidad histórica y por el dominio reciente de ambos programas en la Liga Mayor.
CÓMO LLEGARON A LA GRAN FINAL
Los Auténticos Tigres aseguraron su presencia en la final después de una contundente actuación en Semifinales, donde vencieron 29-9 a los Borregos CCM (Campus Ciudad de México).
Tras ir abajo en la primera mitad, ajustaron la ofensiva terrestre y dominaron físicamente el cierre del partido, logrando su cuarta aparición consecutiva en el duelo por el campeonato.
Del otro lado, los Borregos Monterrey impusieron autoridad desde el inicio y derrotaron 52-34 a los Borregos Puebla, en un encuentro donde ya ganaban 28-14 al medio tiempo.
La solidez ofensiva y la presión defensiva permitieron a los regiomontanos alcanzar nuevamente la Final, también por cuarto año consecutivo, buscando extender su hegemonía reciente.
FECHA, SEDE Y HORARIO DEL BORREGOS ANTE TIGRES
La final se disputará el viernes 28 de noviembre de 2025, en el Estadio Banorte, casa de los Borregos Monterrey, un escenario con ambiente garantizado de alta intensidad.
El partido está programado para iniciar a las 7:30 de la noche. Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de ESPN, con cobertura especial y análisis previo al kick-off, además de transmisión digital por el canal de YouTube de ESPN, para llegar a toda la afición del país.
UN CLÁSICO DECISIVO
Esta será la cuarta Final consecutiva entre ambos programas dentro de la ONEFA, reflejando la supremacía deportiva de Nuevo León en el futbol americano colegial.
Además, los Borregos Monterrey llegan con la motivación de haber ganado las siete Finales anteriores frente a los Auténticos Tigres, un historial que añade aún más tensión a un duelo ya de por sí cargado de rivalidad deportiva.
Con dos instituciones volcadas en el deporte universitario, apoyo masivo en tribuna y dos de las mejores ofensivas de la temporada, el partido promete una atmósfera y un espectáculo dignos de campeonato.