Auténticos Tigres vs Borregos Monterrey disputarán la Final de la ONEFA 2025

La ONEFA ya tiene Final confirmada y será una edición más del duelo que define la supremacía del futbol americano universitario en México.

Auténticos Tigres de la UANL y Borregos Monterrey del Tecnológico de Monterrey se enfrentarán en la Final de la ONEFA 2025, un choque marcado por la rivalidad histórica y por el dominio reciente de ambos programas en la Liga Mayor.

CÓMO LLEGARON A LA GRAN FINAL

Los Auténticos Tigres aseguraron su presencia en la final después de una contundente actuación en Semifinales, donde vencieron 29-9 a los Borregos CCM (Campus Ciudad de México).

Tras ir abajo en la primera mitad, ajustaron la ofensiva terrestre y dominaron físicamente el cierre del partido, logrando su cuarta aparición consecutiva en el duelo por el campeonato.