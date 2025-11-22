Chris Paul anuncia su retiro de la NBA al terminar la temporada 2025-2026

Chris Paul, uno de los mejores armadores en la historia de la NBA, anunció oficialmente que la Temporada 2025-2026 será la última de su trayectoria profesional.

El jugador de Clippers de Los Ángeles publicó un mensaje en redes sociales en el que agradeció su camino en la liga y confirmó que se despedirá al final del actual curso tras 21 años de carrera en el basquetbol profesional estadounidense.

El anuncio se hizo público este sábado, fecha en que el veterano de 40 años expresó en Instagram estar “agradecido por una última oportunidad” de competir al máximo nivel.

Con ello, Paul pone fecha al cierre de una etapa que marcó a generaciones completas por su liderazgo, visión de juego y dominio en el puesto de base.

UNA DESPEDIDA ANUNCIADA CON EMOCIÓN

El aviso se dio a través de un mensaje emocional en el que Chris Paul escribió: “Back in NC!!! What a ride... Still so much left... GRATEFUL for this last one!!”, señalando que disputará su campaña final con la expectativa de pelear por el título que nunca ha podido conquistar.