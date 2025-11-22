Chris Paul anuncia su retiro de la NBA al terminar la temporada 2025-2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
El legendario base de los Clippers confirma que esta campaña será la última de su carrera
Chris Paul, uno de los mejores armadores en la historia de la NBA, anunció oficialmente que la Temporada 2025-2026 será la última de su trayectoria profesional.
El jugador de Clippers de Los Ángeles publicó un mensaje en redes sociales en el que agradeció su camino en la liga y confirmó que se despedirá al final del actual curso tras 21 años de carrera en el basquetbol profesional estadounidense.
El anuncio se hizo público este sábado, fecha en que el veterano de 40 años expresó en Instagram estar “agradecido por una última oportunidad” de competir al máximo nivel.
TE PUEDE INTERESAR: Play-in del Apertura 2025: Pachuca y Tijuana avanzan y dejan todo listo para el último boleto a la Liguilla
Con ello, Paul pone fecha al cierre de una etapa que marcó a generaciones completas por su liderazgo, visión de juego y dominio en el puesto de base.
UNA DESPEDIDA ANUNCIADA CON EMOCIÓN
El aviso se dio a través de un mensaje emocional en el que Chris Paul escribió: “Back in NC!!! What a ride... Still so much left... GRATEFUL for this last one!!”, señalando que disputará su campaña final con la expectativa de pelear por el título que nunca ha podido conquistar.
La noticia confirma que “CP3” apostará todo a su último baile con los Clippers, franquicia con la que regresó para la Temporada 2025-26 con un contrato por un año, buscando cerrar su carrera en un equipo que marcó una parte fundamental de su legado.
UNA TRAYECTORIA LEGENDARIA
Chris Paul fue seleccionado cuarta elección global del Draft 2005 por los Hornets de Nueva Orleans y desde entonces construyó una carrera histórica:
- 12 veces All-Star y múltiples selecciones All-NBA y All-Defensive.
- Segundo lugar histórico en asistencias y robos, solo detrás de John Stockton.
- Líder absoluto en estilo y efectividad: uno de los pasadores más influyentes del basquetbol moderno.
- Pasos exitosos por Hornets, Clippers, Rockets, Thunder, Suns, Warriors y su reciente regreso a Los Angeles.
Su legado no solo se mide en estadísticas, sino también en la capacidad de transformar equipos contendientes sin importar el contexto ni la franquicia.
La decisión de Paul marca el inicio de una nueva etapa para los Clippers, que deberán planear el futuro sin la presencia de una de sus máximas figuras históricas.
Para la liga, su salida significa el fin de una era dorada en la posición de armador: liderazgo, inteligencia deportiva y un estilo clásico de control del juego que definió a toda una generación de jugadores.
La expectativa ahora gira en torno a si “CP3” podrá finalmente conseguir el primer campeonato de su carrera, el último gran objetivo pendiente antes de su adiós definitivo.