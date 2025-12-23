Bills, Jaguars y Chargers aseguran su lugar en los playoffs de la AFC tras derrota de Colts
Los tres equipos llegan con marca de 11-4 y mantienen opciones de mejorar su posición en la última semana de la temporada regular
La derrota de los Colts de Indianápolis frente a los 49ers de San Francisco no solo cerró otra noche complicada para el equipo, sino que también despejó el camino para tres clasificados más a los playoffs de la Conferencia Americana. Con el 48-27 del lunes, los Bills de Buffalo, Jaguars de Jacksonville y Chargers de Los Ángeles aseguraron su presencia en la postemporada cuando aún resta una semana por disputarse en la temporada regular.
El tropiezo de Indianápolis representó su quinta caída consecutiva, una racha que confirmó el séptimo boleto seguido a playoffs para Josh Allen y los Bills, que marchan con marca de 11-4. Buffalo se mantiene como protagonista constante de enero bajo la conducción de Sean McDermott, quien ha llevado al equipo a la postemporada en ocho de sus nueve campañas como entrenador en jefe.
En el mismo registro aparece Los Ángeles. Los Chargers, también con 11-4, sellaron su clasificación tras vencer como visitantes y continúan firmes en su segunda temporada consecutiva en playoffs con Justin Herbert como quarterback titular y Jim Harbaugh al frente del proyecto. Para Harbaugh, se trata de otra aparición más en su historial en la NFL, donde ha llegado a playoffs en cinco de sus seis años como entrenador principal.
Jacksonville completa el grupo. Los Jaguars, líderes de la AFC Sur, regresan a la postemporada con marca de 11-4 y con Trevor Lawrence al mando. Será la segunda experiencia de Lawrence en playoffs en cinco temporadas y el tercer viaje del equipo desde 2017. El pase también marca un inicio sólido para el entrenador de primer año Liam Coen.
Los tres equipos llegaron bien posicionados tras ganar como visitantes el domingo. Buffalo superó 23-20 a Cleveland, Los Ángeles venció 34-17 a Dallas y Jacksonville se impuso 34-20 a Denver, líder de la AFC Oeste. Estos resultados terminaron por definir el escenario cuando Indianápolis no pudo sostenerse ante San Francisco.
En la pelea divisional, los Bills se encuentran a un juego de Nueva Inglaterra en la AFC Este y dependen de una combinación de resultados para aspirar al primer lugar. Los Chargers, por su parte, están en la misma situación respecto a Denver, pero conservan opciones reales de quedarse con la AFC Oeste. Una victoria el sábado ante Houston en casa los mantendría con vida, y el cierre de temporada frente a los Broncos podría darles el desempate si logran barrer la serie.
En el caso de Los Ángeles, el cierre de campaña llega con señales positivas. El equipo está 4-0 desde que Herbert sufrió una fractura en la mano no lanzadora frente a Las Vegas. Desde su regreso tras la cirugía, el quarterback ha jugado con protección especial, sin que eso haya detenido la racha ganadora.
Así, con tres boletos ya asegurados, la AFC entra a su recta final con escenarios abiertos y cruces que empiezan a tomar forma rumbo a enero.