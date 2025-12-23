Bills, Jaguars y Chargers aseguran su lugar en los playoffs de la AFC tras derrota de Colts

La derrota de los Colts de Indianápolis frente a los 49ers de San Francisco no solo cerró otra noche complicada para el equipo, sino que también despejó el camino para tres clasificados más a los playoffs de la Conferencia Americana. Con el 48-27 del lunes, los Bills de Buffalo, Jaguars de Jacksonville y Chargers de Los Ángeles aseguraron su presencia en la postemporada cuando aún resta una semana por disputarse en la temporada regular.

El tropiezo de Indianápolis representó su quinta caída consecutiva, una racha que confirmó el séptimo boleto seguido a playoffs para Josh Allen y los Bills, que marchan con marca de 11-4. Buffalo se mantiene como protagonista constante de enero bajo la conducción de Sean McDermott, quien ha llevado al equipo a la postemporada en ocho de sus nueve campañas como entrenador en jefe.

En el mismo registro aparece Los Ángeles. Los Chargers, también con 11-4, sellaron su clasificación tras vencer como visitantes y continúan firmes en su segunda temporada consecutiva en playoffs con Justin Herbert como quarterback titular y Jim Harbaugh al frente del proyecto. Para Harbaugh, se trata de otra aparición más en su historial en la NFL, donde ha llegado a playoffs en cinco de sus seis años como entrenador principal.