Victoria de los 49ers sobre Colts mantiene viva la lucha por el primer puesto de la NFC
Christian McCaffrey sumó 117 yardas terrestres y alcanzó las mil yardas en la temporada, mientras la defensa de San Francisco limitó al líder terrestre de la NFL, Jonathan Taylor, a 46 yardas
Brock Purdy lanzó cinco pases de touchdown, un récord personal, y guió a los 49ers de San Francisco a una victoria de 48-27 sobre los Colts de Indianapolis en el último partido de la temporada regular el lunes por la noche. El triunfo permite a los 49ers mantener vivo su control sobre el destino en los Playoffs, con la posibilidad de quedarse con el primer puesto de la NFC y asegurar la ventaja de local en el camino hacia el Super Bowl LX en el Levi’s Stadium.
Con esta victoria, los 49ers llegaron a cinco triunfos consecutivos. El equipo se prepara ahora para enfrentar dos de los líderes de la NFC: los Bears de Chicago, el próximo domingo, y los Seahawks de Seattle en el cierre de la Semana 18. Ganar ambos encuentros les daría la oportunidad de terminar como líderes de la conferencia y jugar todos sus partidos de Playoffs en casa.
El partido comenzó con un pase de touchdown de 20 yardas de Philip Rivers a Alec Pierce, dando la ventaja inicial a los Colts. Rivers, de 44 años, regresó a su ciudad tras haberse retirado en 2020 y completó 23 pases para 277 yardas y dos touchdowns en su último partido de la temporada. Sin embargo, Purdy respondió de inmediato. Su primer pase de touchdown fue a Demarcus Robinson, seguido de otro a Christian McCaffrey, quien también corrió para un touchdown. McCaffrey sumó 117 yardas terrestres y superó las 1,000 yardas en la temporada, consolidando un desempeño completo tanto en la recepción como en el acarreo.
George Kittle aportó otra anotación en la primera mitad, aunque tuvo que salir por una lesión en el tobillo y no volvió al partido. La ofensiva de los 49ers se mostró eficiente desde el inicio. Purdy lanzó pases de touchdown en cada una de las tres primeras series ofensivas del equipo, convirtiéndose en el primer mariscal de campo en lograrlo desde al menos el año 2000, según The Associated Press. Además de McCaffrey y Kittle, los otros pases de touchdown fueron para Jauan Jennings y Demarcus Robinson, demostrando la versatilidad de la ofensiva de San Francisco.
La serie final de Purdy fue decisiva para cerrar el partido. Con 12:30 minutos restantes, completó un pase de 17 yardas a Jennings, luego McCaffrey corrió 24 yardas en tercera oportunidad y finalmente recibió un pase de touchdown en el lado izquierdo para poner el marcador 41-27. Esa anotación fue la segunda de McCaffrey en el partido y destacó su capacidad para contribuir tanto en la tierra como en el aire.
La defensa de los 49ers también fue determinante. Dee Winters interceptó a Rivers y recorrió 74 yardas para touchdown a tres minutos y medio del final, sellando la victoria. Además, la defensiva limitó a Jonathan Taylor, líder terrestre de la NFL, a apenas 46 yardas en 16 acarreos, manteniendo el control del juego durante los momentos clave.
Con este resultado, los 49ers aseguran oficialmente su lugar en los Playoffs, tras la derrota de los Lions de Detroit ante Green Bay el día anterior. El equipo ahora se concentra en los próximos partidos en casa, donde buscará mantener su racha y posicionarse como favorito para la postemporada. La combinación de un ataque eficiente, liderado por Purdy, y una defensa sólida, marca un camino claro hacia el Super Bowl LX y confirma al joven mariscal como figura central de la franquicia.