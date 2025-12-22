Victoria de los 49ers sobre Colts mantiene viva la lucha por el primer puesto de la NFC

Brock Purdy lanzó cinco pases de touchdown, un récord personal, y guió a los 49ers de San Francisco a una victoria de 48-27 sobre los Colts de Indianapolis en el último partido de la temporada regular el lunes por la noche. El triunfo permite a los 49ers mantener vivo su control sobre el destino en los Playoffs, con la posibilidad de quedarse con el primer puesto de la NFC y asegurar la ventaja de local en el camino hacia el Super Bowl LX en el Levi’s Stadium.

Con esta victoria, los 49ers llegaron a cinco triunfos consecutivos. El equipo se prepara ahora para enfrentar dos de los líderes de la NFC: los Bears de Chicago, el próximo domingo, y los Seahawks de Seattle en el cierre de la Semana 18. Ganar ambos encuentros les daría la oportunidad de terminar como líderes de la conferencia y jugar todos sus partidos de Playoffs en casa.

El partido comenzó con un pase de touchdown de 20 yardas de Philip Rivers a Alec Pierce, dando la ventaja inicial a los Colts. Rivers, de 44 años, regresó a su ciudad tras haberse retirado en 2020 y completó 23 pases para 277 yardas y dos touchdowns en su último partido de la temporada. Sin embargo, Purdy respondió de inmediato. Su primer pase de touchdown fue a Demarcus Robinson, seguido de otro a Christian McCaffrey, quien también corrió para un touchdown. McCaffrey sumó 117 yardas terrestres y superó las 1,000 yardas en la temporada, consolidando un desempeño completo tanto en la recepción como en el acarreo.