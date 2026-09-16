$!Boxers de Saltillo conquista el bicampeonato U18 en el Inter Flag Chihuahua

El equipo de Boxers de Saltillo regresó de Chihuahua con dos títulos y una experiencia más dentro de uno de los torneos de tochito flag con participación de equipos de distintas partes del país y Estados Unidos. Durante el pasado fin de semana se llevó a cabo el Inter Flag Chihuahua, competencia que reunió a alrededor de 265 equipos provenientes de diferentes estados de la República, además de conjuntos extranjeros de zonas como El Paso, Texas y Nuevo México.

Entre los representantes saltillenses destacó la categoría U18 varonil de Boxers, que consiguió repetir como campeona del torneo para convertirse en bicampeona de la división. De acuerdo con los resultados de la competencia, Boxers avanzó a la final después de imponerse 30-8 a Ducks Jrz, mientras que PanaLovers derrotó 36-15 a Panteras en la otra semifinal.

El partido por el campeonato enfrentó a Boxers y PanaLovers en un duelo cerrado. La escuadra saltillense terminó imponiéndose 29-26, resultado que le permitió quedarse nuevamente con el título de la categoría U18, después de haber conquistado también el campeonato en la edición anterior. Además del equipo juvenil varonil, la delegación saltillense participó con una representación U16 femenil y un equipo en la categoría Libre. Este último también consiguió el campeonato, por lo que Boxers volvió a casa con dos primeros lugares. La participación femenil U16 terminó en los cuartos de final, por lo que el conjunto no pudo avanzar a las rondas definitivas. Aun así, la presencia de las jugadoras permitió que la organización saltillense llevara representación en diferentes categorías dentro de la competencia. La delegación estuvo encabezada por Paulina Rodríguez Martínez, presidenta de Boxers, además de las coordinadoras Mónica Rojas, encargada del varonil, y Leticia Rodríguez Estrada, responsable del femenil. También formaron parte del grupo Rodrigo García Valdez y Diego Iván Ruiz Murguía.

En la rama femenil U16 participaron Betzabé Guadalupe García Rodríguez, Grettel Valeria Pérez Siller, Julia Gabriela Rodríguez Ávila, Rosalía Zapata Ramos, Mía Karina Ortiz Ramírez, Luciana Valdés Hernández, Vanessa Sánchez Cepeda, Valentina Serrano Cisneros, Mariana Sánchez Cepeda, Salma Licona Montemayor, Renata Villa Ramírez y Leslie Metzary Luna Cindo. Por el conjunto varonil estuvieron Fernando Gándara López, Emiliano Peñaloza Gaona, Lorenzo Alejandro Valdés Hernández, Sebastián Bazaldúa Rojas, Cristian Sastre e Israel Fernández. Con los campeonatos de U18 y Libre, además de la participación de las juveniles U16, Boxers de Saltillo cerró su presencia en Chihuahua con una cosecha de resultados que refuerza el trabajo que realiza el club en el tochito flag local.