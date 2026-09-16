Boxers de Saltillo conquista el bicampeonato U18 en el Inter Flag Chihuahua

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Americano
/
    Boxers de Saltillo conquista el bicampeonato U18 en el Inter Flag Chihuahua
    La delegación saltillense estuvo integrada por jugadores y jugadoras de distintas categorías, con presencia en U18, U16 femenil y Libre. FOTO: CORTESÍA

Boxers de Saltillo volvió a levantar el campeonato U18 y sumó un segundo título en la categoría Libre durante su participación en Chihuahua

El equipo de Boxers de Saltillo regresó de Chihuahua con dos títulos y una experiencia más dentro de uno de los torneos de tochito flag con participación de equipos de distintas partes del país y Estados Unidos.

Durante el pasado fin de semana se llevó a cabo el Inter Flag Chihuahua, competencia que reunió a alrededor de 265 equipos provenientes de diferentes estados de la República, además de conjuntos extranjeros de zonas como El Paso, Texas y Nuevo México.

https://vanguardia.com.mx/deportes/jazmin-lira-la-fisicoculturista-de-saltillo-que-llega-a-netflix-con-habilidad-fisica-100-mexico-CH23533463

Entre los representantes saltillenses destacó la categoría U18 varonil de Boxers, que consiguió repetir como campeona del torneo para convertirse en bicampeona de la división.

De acuerdo con los resultados de la competencia, Boxers avanzó a la final después de imponerse 30-8 a Ducks Jrz, mientras que PanaLovers derrotó 36-15 a Panteras en la otra semifinal.

$!Boxers de Saltillo conquista el bicampeonato U18 en el Inter Flag Chihuahua

El partido por el campeonato enfrentó a Boxers y PanaLovers en un duelo cerrado. La escuadra saltillense terminó imponiéndose 29-26, resultado que le permitió quedarse nuevamente con el título de la categoría U18, después de haber conquistado también el campeonato en la edición anterior.

Además del equipo juvenil varonil, la delegación saltillense participó con una representación U16 femenil y un equipo en la categoría Libre. Este último también consiguió el campeonato, por lo que Boxers volvió a casa con dos primeros lugares.

La participación femenil U16 terminó en los cuartos de final, por lo que el conjunto no pudo avanzar a las rondas definitivas. Aun así, la presencia de las jugadoras permitió que la organización saltillense llevara representación en diferentes categorías dentro de la competencia.

La delegación estuvo encabezada por Paulina Rodríguez Martínez, presidenta de Boxers, además de las coordinadoras Mónica Rojas, encargada del varonil, y Leticia Rodríguez Estrada, responsable del femenil.

También formaron parte del grupo Rodrigo García Valdez y Diego Iván Ruiz Murguía.

$!Boxers de Saltillo conquista el bicampeonato U18 en el Inter Flag Chihuahua

En la rama femenil U16 participaron Betzabé Guadalupe García Rodríguez, Grettel Valeria Pérez Siller, Julia Gabriela Rodríguez Ávila, Rosalía Zapata Ramos, Mía Karina Ortiz Ramírez, Luciana Valdés Hernández, Vanessa Sánchez Cepeda, Valentina Serrano Cisneros, Mariana Sánchez Cepeda, Salma Licona Montemayor, Renata Villa Ramírez y Leslie Metzary Luna Cindo.

Por el conjunto varonil estuvieron Fernando Gándara López, Emiliano Peñaloza Gaona, Lorenzo Alejandro Valdés Hernández, Sebastián Bazaldúa Rojas, Cristian Sastre e Israel Fernández.

Con los campeonatos de U18 y Libre, además de la participación de las juveniles U16, Boxers de Saltillo cerró su presencia en Chihuahua con una cosecha de resultados que refuerza el trabajo que realiza el club en el tochito flag local.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Flag Football
resultados

Localizaciones


Saltillo

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
En Coahuila operan cerca de 230 empresas de seguridad privada, por lo que las sanciones aplicadas representan 44% del total de las compañías de este sector.

Coahuila: Aplican 105 sanciones a empresas de seguridad privada por irregularidades
En el evento de despedida en el seno del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) una de sus compañeras se pronunció en contra de la violencia que enluta a las familias.

Claudia Tacoronte, la estudiante española asesinada en Morelos, preguntó a sus compañeras si México era en verdad peligroso
El SMN pronostica lluvias muy fuertes, calor de hasta 45 °C y fuertes rachas de viento para este miércoles 16 de septiembre.

Frente frío, monzón y posible ciclón: así cambiará el clima en México este 16 de septiembre, advierte el SMN
Diputados de Coahuila celebraron la cancelación del Pase Turístico de Nuevo León, luego de que el Congreso local había solicitado revisar las reglas aplicables a vehículos con placas foráneas.

Celebran legisladores coahuilenses cancelación del Pase Turístico de Nuevo León
Después de las 22:00 horas, el gobernador Manolo Jiménez apareció en el balcón de Palacio de Gobierno para las tradicionales arengas.

‘Viva nuestra seguridad’: da Manolo Jiménez Grito de Independencia junto a miles de saltillenses
true

Seguridad privada: ¿por qué debemos pagarla?
true

Candidatos de Morena, definidos para mantener el poder
true

Morir joven en México