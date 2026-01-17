Broncos sobreviven en tiempo extra y eliminan a Bills rumbo a la Final de la AFC

Fútbol Americano
/ 17 enero 2026
    Broncos sobreviven en tiempo extra y eliminan a Bills rumbo a la Final de la AFC
    Luego de una intercepción del cornerback Ja'quan McMillian, Wil Lutz se convirtió en el héroe de los Broncos de Denver al conectar el gol de campo del triunfo ante los Bills de Búfalo en la Ronda Divisional de la NFL. FOTO: AP

Con un gol de campo de Wil Lutz en la prórroga, Denver se impuso 33-30 a Búfalo en la Ronda Divisional y avanzó a la Final de la Conferencia Americana de la NFL

Los Broncos de Denver firmaron una de las victorias más dramáticas de los Playoffs de la NFL al imponerse 33-30 en tiempo extra a los Bills de Búfalo, resultado que les dio el pase a la Final de la Conferencia Americana y confirmó su gran momento en la postemporada 2025-26.

El duelo de la Ronda Divisional, disputado en el Empower Field at Mile High, fue un auténtico intercambio de golpes durante cuatro cuartos y una prórroga cargada de tensión.

Denver mostró carácter desde el arranque, pero Búfalo respondió constantemente, llevando el partido a un cierre de alto voltaje.

TE PUEDE INTERESAR: Ronda Divisional de la NFL: horarios y dónde ver en México los juegos de este domingo

El tiempo regular terminó empatado 30-30 luego de que los Bills forzaran la prórroga con un gol de campo largo en los segundos finales, silenciando momentáneamente al público local.

En tiempo extra, la defensiva de los Broncos fue clave. Una intercepción decisiva cambió el rumbo del encuentro y le devolvió el balón a la ofensiva local en territorio favorable.

Con ese impulso, Denver avanzó lo suficiente para que Wil Lutz apareciera como el héroe, conectando un gol de campo de 23 yardas que desató la celebración y selló el triunfo definitivo.

El mariscal Bo Nix fue uno de los grandes protagonistas de la noche al completar una actuación sólida y madura en su primer gran escenario de Playoffs.

El quarterback de Denver lanzó para cerca de 280 yardas, repartió tres pases de touchdown y mantuvo el control del partido incluso en los momentos de mayor presión.

A su lado, el ataque encontró jugadas explosivas en instantes clave, incluido un touchdown en el cierre del tiempo regular que mantuvo con vida a los Broncos.

Por parte de los Bills, Josh Allen volvió a cargar con el peso ofensivo del equipo.

El quarterback de Búfalo combinó su brazo y su movilidad para superar las 300 yardas totales y sumar tres touchdowns, manteniendo a su equipo en la pelea hasta el final.

Sin embargo, las entregas de balón en momentos críticos, especialmente en la prórroga, terminaron marcando la diferencia en un duelo que se definió por detalles.

La defensiva de Denver, aunque permitió yardas, respondió cuando más se necesitaba.

Presionó a Allen en situaciones clave, provocó errores y logró la jugada que abrió la puerta al gol de campo del triunfo.

Ese equilibrio entre oportunismo defensivo y efectividad ofensiva fue determinante para inclinar la balanza a favor de los Broncos.

Con este resultado, los Broncos de Denver regresan a la Final de la Conferencia Americana, quedando a un paso del Super Bowl y confirmando su condición de contendiente serio en la AFC.

