Ronda Divisional de la NFL: horarios y dónde ver en México los juegos de este domingo

La Ronda Divisional de la NFL continúa este domingo con dos duelos que definirán a los últimos invitados a las Finales de Conferencia, en una jornada marcada por el peso de la localía, el choque de estilos y la presión propia de los Playoffs.

El primer compromiso del día corresponde a la Conferencia Americana, donde los Texans de Houston visitan a los Patriots de Nueva Inglaterra en el Gillette Stadium.

El kickoff está programado para las 2 de la tarde, con transmisión en México a través de Canal 5, ESPN y Disney+.

