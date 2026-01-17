Ronda Divisional de la NFL: horarios y dónde ver en México los juegos de este domingo
La NFL define este domingo a los últimos finalistas de conferencia con dos duelos de alto voltaje: Texans vs Patriots y Rams ante Bears
La Ronda Divisional de la NFL continúa este domingo con dos duelos que definirán a los últimos invitados a las Finales de Conferencia, en una jornada marcada por el peso de la localía, el choque de estilos y la presión propia de los Playoffs.
El primer compromiso del día corresponde a la Conferencia Americana, donde los Texans de Houston visitan a los Patriots de Nueva Inglaterra en el Gillette Stadium.
El kickoff está programado para las 2 de la tarde, con transmisión en México a través de Canal 5, ESPN y Disney+.
Houston llega tras una victoria sólida en la Ronda de Comodines, impulsado por el crecimiento de su ofensiva y el liderazgo de su quarterback, mientras que Nueva Inglaterra busca imponer su experiencia en instancias decisivas, apoyado en una defensiva disciplinada y el factor casa para avanzar a la Final de la AFC.
Más tarde, en duelo de la Conferencia Nacional, los Rams de Los Ángeles se miden a los Bears de Chicago en Soldier Field, en un partido que arrancará a las 5:30 de la tarde.
La transmisión estará disponible en Canal 5 y Fox Sports.
Chicago afronta el reto con el respaldo de su afición y una defensiva que ha sido clave en postemporada, mientras que Los Ángeles apuesta por su potencia ofensiva y experiencia reciente en Playoffs para salir con vida de una de las plazas más complicadas de la liga.
La jornada dominical de la Ronda Divisional no solo define boletos a las Finales de Conferencia, sino que marca el punto donde cada error pesa el doble.
Con estilos contrastantes, figuras estelares y la presión al máximo, la NFL entra en su fase más intensa rumbo al Super Bowl.