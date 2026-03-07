Coahuilense Fer Noé busca beca en try out de Anáhuac México

La jugadora coahuilense Fernanda “Fer” Noé participó en un try out organizado por la Universidad Anáhuac México, una oportunidad en la que busca demostrar su nivel deportivo y aspirar a una beca que le permita continuar su formación académica y su desarrollo dentro del futbol americano.

La atleta forma parte de la Asociación de Futbol Americano del Estado de Coahuila (AFAEC), organismo que promueve el crecimiento de jugadores y jugadoras a través de torneos, entrenamientos y eventos donde los talentos pueden ser observados por programas universitarios.

Este tipo de visorias permiten a los entrenadores evaluar habilidades técnicas, condición física y desempeño dentro del campo, factores que pueden influir en la posibilidad de integrarse a un equipo universitario.

Desde AFAEC expresaron su respaldo a la jugadora y destacaron la importancia de este tipo de oportunidades para los atletas que buscan continuar su carrera deportiva en el ámbito estudiantil.