Coahuilense Fer Noé busca beca en try out de Anáhuac México

Fútbol Americano
/ 7 marzo 2026
    La atleta forma parte de la Asociación de Futbol Americano del Estado de Coahuila. FOTO: FB/AFAEC

La jugadora coahuilense participó en un try out con la Universidad Anáhuac México, donde busca mostrar su talento y aspirar a una beca que impulse su desarrollo académico y deportivo

La jugadora coahuilense Fernanda “Fer” Noé participó en un try out organizado por la Universidad Anáhuac México, una oportunidad en la que busca demostrar su nivel deportivo y aspirar a una beca que le permita continuar su formación académica y su desarrollo dentro del futbol americano.

La atleta forma parte de la Asociación de Futbol Americano del Estado de Coahuila (AFAEC), organismo que promueve el crecimiento de jugadores y jugadoras a través de torneos, entrenamientos y eventos donde los talentos pueden ser observados por programas universitarios.

TE PUEDE INTERESAR: Baja en la Selección Mexicana de Beisbol; Luis Urías tiene qué abandonar el Clásico Mundial

Este tipo de visorias permiten a los entrenadores evaluar habilidades técnicas, condición física y desempeño dentro del campo, factores que pueden influir en la posibilidad de integrarse a un equipo universitario.

Desde AFAEC expresaron su respaldo a la jugadora y destacaron la importancia de este tipo de oportunidades para los atletas que buscan continuar su carrera deportiva en el ámbito estudiantil.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la asociación reconoció el esfuerzo que Fer Noé ha realizado para llegar a esta instancia y la motivó a aprovechar la experiencia. “Hoy tienes una gran oportunidad en tus manos. Sal al campo a demostrar tu talento, tu disciplina y todo el trabajo que has hecho para llegar hasta aquí”, compartieron.

El futbol americano universitario se ha convertido en una plataforma para que jóvenes deportistas combinen su desarrollo académico con la competencia deportiva. Cada año, distintas universidades realizan visorias con el objetivo de identificar nuevos talentos que puedan integrarse a sus programas.

Para Fernanda Noé, esta prueba con la Universidad Anáhuac México representa un paso importante dentro de su trayectoria, con la posibilidad de acercarse a una oportunidad académica y deportiva a nivel universitario.

