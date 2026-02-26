AFAEC y AFFPN lanzan convocatoria para torneo ‘Reinas del Flag’ en Piedras Negras
La Asociación de Futbol Americano de Coahuila y la Asociación de Flag Football de Piedras Negras lanzaron la convocatoria para el torneo femenil categoría 30 años y mayores, que se realizará en Piedras Negras con inscripción gratuita y cupo limitado
Con el objetivo de abrir más espacios de competencia para mujeres que practican futbol bandera, la Asociación de Futbol Americano de Coahuila (AFAEC), en coordinación con la Asociación de Flag Football de Piedras Negras (AFFPN), anunció la convocatoria oficial para el torneo femenil categoría 30 años y mayores “Reinas del Flag”, el cual se llevará a cabo en Piedras Negras.
La invitación está dirigida a todos los equipos integrados por jugadoras de 30 años en adelante que deseen participar en una competencia diseñada específicamente para este sector, en el que el flag football continúa ganando presencia dentro del estado. De acuerdo con los organizadores, el certamen busca impulsar la práctica deportiva en edades adultas, además de fomentar la convivencia entre equipos que actualmente se mantienen activos en distintas ligas locales.
Uno de los puntos destacados de esta convocatoria es que el registro de los equipos no tendrá costo, por lo que las escuadras interesadas podrán inscribirse sin realizar pago por concepto de participación. Sin embargo, se informó que cada conjunto deberá cubrir el monto correspondiente al arbitraje, establecido en 400 pesos por partido.
El torneo contará con cupo limitado, por lo que se espera que las inscripciones se completen en las próximas semanas. Además, se adelantó que habrá una premiación especial para los equipos que logren avanzar a las etapas finales del certamen, aunque los detalles sobre los reconocimientos serán dados a conocer más adelante por parte del comité organizador.
La realización de este tipo de eventos responde al crecimiento que ha tenido el flag football femenil en la región norte de Coahuila, donde cada vez más mujeres se integran a equipos recreativos y competitivos. La categoría 30+ busca brindar una alternativa para quienes desean mantenerse en actividad deportiva, independientemente de su trayectoria previa dentro de esta disciplina.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas y las escuadras interesadas podrán solicitar información directamente con el coordinador del torneo, Felipe Casas, a través del número telefónico 878-109-1810.
Con esta convocatoria, AFAEC y AFFPN buscan consolidar un espacio competitivo que permita a las jugadoras continuar participando en torneos organizados dentro del estado, ahora en una categoría enfocada en la experiencia dentro del campo.