Cowboys jugarán en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro en la temporada 2026 de la NFL
La NFL confirmó que los Cowboys de Dallas disputarán un partido de temporada regular de la campaña 2026 en el histórico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.
Este evento marcará la primera vez que un juego de temporada regular de la NFL se juegue en Río de Janeiro y representa una pieza clave en la expansión internacional de la liga.
La participación de los Cowboys, el equipo con amplio reconocimiento mundial como “America’s Team”, en Brasil coincide con una serie récord de nueve juegos internacionales programados para la Temporada 2026, que abarcan cuatro continentes, siete países y varios estadios emblemáticos.
El juego está programado para disputarse en el Estadio Maracaná, uno de los recintos más icónicos del deporte mundial, conocido históricamente por albergar encuentros de fútbol con más de 150 mil aficionados y eventos internacionales de primer nivel.
Hasta el momento, la fecha exacta, el horario de inicio y el rival de los Cowboys en Río de Janeiro aún no han sido anunciados; esos detalles se esperan una vez que la NFL publique su calendario oficial más cerca del inicio de la temporada.
Los Cowboys no juegan un partido internacional de temporada regular desde 2014, cuando enfrentaron a los Jaguars de Jacksonville en Londres, con un triunfo 31-17.
La confirmación de este juego ratifica la estrategia de la NFL de expandir su alcance global y fortalecer su presencia en mercados con fanáticos apasionados fuera de los Estados Unidos, consolidando a Río de Janeiro como una nueva sede histórica dentro de la International Series.