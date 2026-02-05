Cowboys jugarán en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro en la temporada 2026 de la NFL

La NFL confirmó que los Cowboys de Dallas disputarán un partido de temporada regular de la campaña 2026 en el histórico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.

Este evento marcará la primera vez que un juego de temporada regular de la NFL se juegue en Río de Janeiro y representa una pieza clave en la expansión internacional de la liga.

La participación de los Cowboys, el equipo con amplio reconocimiento mundial como “America’s Team”, en Brasil coincide con una serie récord de nueve juegos internacionales programados para la Temporada 2026, que abarcan cuatro continentes, siete países y varios estadios emblemáticos.

