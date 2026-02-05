Cowboys jugarán en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro en la temporada 2026 de la NFL

Fútbol Americano
/ 5 febrero 2026
    Cowboys jugarán en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro en la temporada 2026 de la NFL
    Los Cowboys de Dallas serán protagonistas de un partido histórico de la NFL en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro durante la temporada 2026, en uno de los recintos más emblemáticos del deporte mundial. FOTO: X/DALLAS COWBOYS

La NFL confirmó que Dallas disputarán un partido de temporada regular en el histórico Estadio Maracaná, marcando el debut de la liga en Río de Janeiro

La NFL confirmó que los Cowboys de Dallas disputarán un partido de temporada regular de la campaña 2026 en el histórico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.

Este evento marcará la primera vez que un juego de temporada regular de la NFL se juegue en Río de Janeiro y representa una pieza clave en la expansión internacional de la liga.

La participación de los Cowboys, el equipo con amplio reconocimiento mundial como “America’s Team”, en Brasil coincide con una serie récord de nueve juegos internacionales programados para la Temporada 2026, que abarcan cuatro continentes, siete países y varios estadios emblemáticos.

TE PUEDE INTERESAR: México presenta su roster oficial para el Clásico Mundial de Beisbol 2026

El juego está programado para disputarse en el Estadio Maracaná, uno de los recintos más icónicos del deporte mundial, conocido históricamente por albergar encuentros de fútbol con más de 150 mil aficionados y eventos internacionales de primer nivel.

Hasta el momento, la fecha exacta, el horario de inicio y el rival de los Cowboys en Río de Janeiro aún no han sido anunciados; esos detalles se esperan una vez que la NFL publique su calendario oficial más cerca del inicio de la temporada.

Los Cowboys no juegan un partido internacional de temporada regular desde 2014, cuando enfrentaron a los Jaguars de Jacksonville en Londres, con un triunfo 31-17.

La confirmación de este juego ratifica la estrategia de la NFL de expandir su alcance global y fortalecer su presencia en mercados con fanáticos apasionados fuera de los Estados Unidos, consolidando a Río de Janeiro como una nueva sede histórica dentro de la International Series.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

