Dinos arranca con derrota ante Osos en Monterrey tras cierre de último segundo

Bajo una intensa lluvia en la Sultana del Norte, los Dinos de Saltillo iniciaron su camino en la Temporada 2026 de la Liga de Fútbol Americano Profesional (LFA) con un duelo cerrado ante los Osos de Monterrey, que terminó definiéndose en los últimos segundos con marcador de 21-19 en el Estadio Banorte. El encuentro marcó la inauguración de la temporada y ofreció un contraste de momentos entre ambos equipos, donde los errores y los castigos jugaron un papel determinante en el desarrollo del juego.

Durante la primera mitad, el dominio fue claro para los regiomontanos. La ofensiva de Osos apostó por un ataque aéreo efectivo encabezado por el quarterback Shelton Eppler, quien encontró en Torin Justice a su principal objetivo. Esta dupla logró explotar las debilidades de la defensiva de Saltillo, que cometió errores puntuales en cobertura y permitió tres anotaciones que pusieron cuesta arriba el partido para la escuadra coahuilense.

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Dinos, por su parte, tuvo dificultades para establecer su ritmo ofensivo en los primeros dos cuartos. Sin embargo, lograron responder antes del descanso con una serie comandada por el quarterback Erick Niño, quien conectó con Christian Carter para un touchdown que acortó la diferencia y mantuvo a Saltillo en la pelea. Para la segunda mitad, el desarrollo del partido cambió. Aunque la lluvia obligó a una pausa momentánea, el regreso al emparrillado mostró a unos Dinos más ordenados en defensa y con mayor capacidad de reacción. A pesar de tener una oportunidad clara para acercarse en el marcador, errores propios y castigos, además de intervenciones defensivas de Osos, evitaron que concretaran puntos en una serie clave.

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El punto de inflexión llegó con una jugada defensiva. Donovan Banks perdió el balón en un fumble que fue recuperado por Luis Jaramillo, lo que devolvió la posesión a Dinos en territorio rival. Aunque esa ofensiva no logró traducirse en puntos, sí marcó el inicio de un momento anímico favorable para Saltillo. Minutos después, la defensiva volvió a responder con una intercepción que cambió nuevamente el rumbo del encuentro. Fue entonces cuando Kenney Solomon encontró la zona de anotación para acercar a los Dinos en el marcador. Con el punto extra efectivo, el equipo se colocó 13-18 al finalizar el tercer cuarto, dejando todo abierto para el cierre.

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En el último periodo, la presión aumentó para ambos equipos. Dinos logró capitalizar su mejor momento del partido cuando David Zorrilla consiguió el touchdown que les dio la ventaja por primera vez en la noche, colocando el marcador 19-18 y encendiendo a la banca saltillense. Sin embargo, el cierre fue favorable para los locales. En una serie final bien administrada, Osos avanzó lo suficiente para colocarse en posición de gol de campo. La ejecución fue efectiva y, en los últimos segundos del encuentro, recuperaron la ventaja 21-19, sellando así la victoria. Cabe destacar que, pese al dominio inicial, Osos no logró sumar puntos en toda la segunda mitad más allá del gol de campo definitivo, reflejo del ajuste defensivo de Dinos. No obstante, los errores, castigos y oportunidades desaprovechadas terminaron inclinando la balanza. El partido dejó sensaciones mixtas para Saltillo: por un lado, la capacidad de reacción y los ajustes en la segunda mitad; por otro, los detalles que deberán corregir si aspiran a ser protagonistas en la temporada. La lluvia volvió a hacerse presente al final del encuentro, acompañando un cierre intenso que mantuvo a los aficionados al filo de sus asientos y que marca un inicio prometedor para la campaña 2026 de la LFA.

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