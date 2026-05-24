Es necesario estimular la inversión para impulsar el crecimiento en México: IP

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    Es necesario estimular la inversión para impulsar el crecimiento en México: IP
    Fue el viernes que se informó que el producto interior bruto (PIB) mexicano descendió un 0.6% trimestral en los primeros tres meses de 2026. ESPECIAL.

Analistas han manifestado que la economía mexicana necesita fortalecer su productividad para contrarrestar la fragilidad industrial

El empresario, Luis Arizpe Jiménez, indicó que uno de los retos para México es crecer, toda vez que no se ha podido por falta de inversión, asimismo desde que se autorizó el Plan C y junto con lo del Poder Judicial, no han generado la confianza para tener un estado de derecho de mediano y largo plazo confiable.

“Todavía estamos muy por debajo de años anteriores, tanto inversión pública como privada y como porcentaje del PIB, deberíamos llegar al 25% y estamos muy por debajo de eso”, aseguró.

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Arizpe Jiménez señaló que es lo que se debe generar para crecer, para los empleos y para que haya actividad económica y prosperidad para todos.

Asimismo dejó claro que no es sostenible que un gobierno esté gastando más de sus ingresos porque esto genera más deuda y más costos, esto añadió, lo que genera no es crecimiento, sino estancamiento.

Por otra parte, sobre los señalamientos que se han realizado a nivel internacional sobre algunos gobernantes del país, comentó “que pena y que vergüenza, por eso es muy importante tener esa vinculación y comunicación de la sociedad y diferente sectores con los gobiernos para estar cerca de ellos y poderles decir lo que está pasando en diferentes sectores y que seamos escuchados para que los gobiernos tengan esa retroalimentación”.

En el caso de Coahuila y la región, comentó que se está en un buen momento y no hay que perderlo, asimismo añadió que también hay que estar cerca de los gobernantes y que exista una participación muy activa y proactiva de la sociedad.

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