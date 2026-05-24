Coahuila: Suman 11 casos de mal manejo de recursos escolares en ciclo escolar 2025-2026

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    Coahuila: Suman 11 casos de mal manejo de recursos escolares en ciclo escolar 2025-2026
    La asociación de padres señaló que se han revisado denuncias por montos de 5 mil hasta 200 mil pesos. CUARTOSCURO

Tras casos recientes en Saltillo, Asociación Estatal de Padres de Familia dice que se han atendido casos en otras regiones del estado

En Coahuila, la Asociación Estatal de Padres de Familia ha dado atención a al menos 11 casos de presunto mal manejo de recursos escolares durante el ciclo escolar 2025-2026, principalmente en las regiones Sureste y Laguna, relacionados con aportaciones voluntarias y comités de padres de familia.

En Saltillo, durante esta semana se destaparon al menos dos casos relacionados con presunto mal manejo de recursos escolares que no forman parte de las estadísticas de la Asociación Estatal de Padres de Familia, pero que se incluyen en el contexto informativo de los hechos recientes.

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El primero ocurrió en la escuela secundaria “Andrés S. Viesca”, donde un padre de familia habría desviado más de 300 mil pesos recaudados para la graduación de más de 300 estudiantes, quienes aportaron alrededor de mil 500 pesos cada uno para cubrir servicios como misa, flores y fotografías, los cuales no se realizaron; luego, el pasado miércoles se reportó otro caso en el jardín de niños “Profesora Elia Emma Vadillo Mendoza”, en la colonia Mirasierra, donde se detectó un faltante cercano a 90 mil pesos correspondientes a un programa federal de Bienestar destinado a mejoras en el plantel.

La presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Itzel Fuentes, explicó que los recursos de graduaciones no son administrados por la asociación, sino por comités independientes integrados por padres de familia de cada plantel.

Señaló que las aportaciones voluntarias son recaudadas y ejercidas por estos comités, los cuales se constituyen mediante asambleas y actas, aunque reconoció que en algunos casos no se da un seguimiento adecuado ni se aplican correctamente los lineamientos establecidos.

Indicó que actualmente, de los 11 registrados, cinco ya han tenido una solución, y actualmente la asociación atiende a cerca de seis centros educativos con problemáticas relacionadas con el uso de estos recursos, algunos de los cuales ya se encuentran en proceso de resarcimiento del daño mediante convenios de pago, mientras que otros han derivado en denuncias ante autoridades judiciales.

Itzel Fuentes detalló que los montos de los reportes van desde los 5 mil hasta los 200 mil pesos, y que los casos son diversos, aunque reiteró que se trabaja en la capacitación de padres de familia para mejorar la administración del dinero.

La Asociación Estatal de Padres de Familia realiza capacitaciones y revisiones en distintos planteles del estado, y cuenta con oficinas en la colonia Fundadores de Saltillo, donde se reciben reportes de posibles irregularidades en el manejo de recursos escolares.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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