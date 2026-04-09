Saraperos se impone a Tecolotes en el Uni-Trade Stadium

Los Saraperos de Saltillo lograron una respuesta contundente en su gira de pretemporada al imponerse 6-3 a los Tecolotes de los Dos Laredos en el Uni-Trade Stadium, en un duelo donde la ofensiva oportuna y el control desde el montículo marcaron diferencia respecto al enfrentamiento previo. Tras caer un día antes en el Estadio Francisco I. Madero, la Nave Verde mostró ajustes importantes, especialmente en la producción con corredores en base, un aspecto que había quedado pendiente en el primer juego ante los fronterizos.

El abridor por Saltillo fue Zach Mort, quien encabezó un trabajo sólido desde la loma, respaldado rápidamente por su ofensiva. Saraperos tomó la ventaja desde la primera entrada, cuando Brandon Villarreal abrió la pizarra tras un imparable productor de Chris Carter, colocando el 1-0.

La ofensiva sarapera mantuvo la presión en los primeros innings. En la tercera entrada, Fernando Villegas anotó la segunda carrera, nuevamente impulsado por Carter, quien se consolidó como uno de los bates más productivos del encuentro. Ese mismo inning fue clave para los visitantes. Con las bases llenas, Patrick Mazeika conectó un hit que permitió anotar a Gio Brusa y Alex Mejía, ampliando la ventaja a 4-0. Poco después, Ramón Ríos llegó al plato gracias a una producción de Kevin Armenta, colocando el 5-0 y marcando un dominio claro de Saraperos en el arranque. Tecolotes logró descontar en la parte baja de la tercera entrada, cuando Yadiel Hernández produjo la primera carrera con un elevado que llevó al plato a Harold Ramírez, acercando momentáneamente a los locales 5-1. Sin embargo, Saraperos no perdió el control del juego. En la sexta entrada, volvió a hacer daño con una carrera más, impulsada por Fernando Villegas, quien permitió a Kevin Armenta anotar el 6-1, ampliando nuevamente la ventaja.

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El pitcheo de Saltillo mantuvo a raya a la ofensiva de Tecos durante la mayor parte del encuentro, limitando las oportunidades de reacción. Fue hasta la novena entrada cuando los locales intentaron acercarse en la pizarra, con carreras producidas por Antonio Castañeda y una anotación posterior de José Martínez, colocando el 6-3 definitivo. A pesar del esfuerzo final de Tecolotes, Saraperos logró asegurar el triunfo, mostrando una mejor versión en comparación con el juego anterior, especialmente en la generación de carreras en momentos oportunos y en el manejo del pitcheo. Con este resultado, la Nave Verde continúa su proceso de ajuste rumbo a la temporada 2026, encontrando respuestas ofensivas y fortaleciendo su desempeño colectivo en esta etapa de preparación.

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