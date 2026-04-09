Saraperos se impone a Tecolotes en el Uni-Trade Stadium

+ Seguir en Seguir en Google
Saraperos
/ 9 abril 2026
    Saraperos se impone a Tecolotes en el Uni-Trade Stadium
    La Nave Verde aprovechó un rally en la tercera para marcar diferencia. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

La Nave Verde derrotó 6-3 a Tecolotes de los Dos Laredos, con una ofensiva efectiva encabezada por Chris Carter y un mejor manejo del pitcheo respecto al duelo previo

Los Saraperos de Saltillo lograron una respuesta contundente en su gira de pretemporada al imponerse 6-3 a los Tecolotes de los Dos Laredos en el Uni-Trade Stadium, en un duelo donde la ofensiva oportuna y el control desde el montículo marcaron diferencia respecto al enfrentamiento previo.

Tras caer un día antes en el Estadio Francisco I. Madero, la Nave Verde mostró ajustes importantes, especialmente en la producción con corredores en base, un aspecto que había quedado pendiente en el primer juego ante los fronterizos.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-internacional/neymar-vs-messi-en-la-mls-fc-cincinnati-busca-dar-el-golpe-con-el-fichaje-del-astro-brasileno-PB19906687

El abridor por Saltillo fue Zach Mort, quien encabezó un trabajo sólido desde la loma, respaldado rápidamente por su ofensiva. Saraperos tomó la ventaja desde la primera entrada, cuando Brandon Villarreal abrió la pizarra tras un imparable productor de Chris Carter, colocando el 1-0.

La ofensiva sarapera mantuvo la presión en los primeros innings. En la tercera entrada, Fernando Villegas anotó la segunda carrera, nuevamente impulsado por Carter, quien se consolidó como uno de los bates más productivos del encuentro.

Ese mismo inning fue clave para los visitantes. Con las bases llenas, Patrick Mazeika conectó un hit que permitió anotar a Gio Brusa y Alex Mejía, ampliando la ventaja a 4-0. Poco después, Ramón Ríos llegó al plato gracias a una producción de Kevin Armenta, colocando el 5-0 y marcando un dominio claro de Saraperos en el arranque.

Tecolotes logró descontar en la parte baja de la tercera entrada, cuando Yadiel Hernández produjo la primera carrera con un elevado que llevó al plato a Harold Ramírez, acercando momentáneamente a los locales 5-1.

Sin embargo, Saraperos no perdió el control del juego. En la sexta entrada, volvió a hacer daño con una carrera más, impulsada por Fernando Villegas, quien permitió a Kevin Armenta anotar el 6-1, ampliando nuevamente la ventaja.

Instagram

El pitcheo de Saltillo mantuvo a raya a la ofensiva de Tecos durante la mayor parte del encuentro, limitando las oportunidades de reacción. Fue hasta la novena entrada cuando los locales intentaron acercarse en la pizarra, con carreras producidas por Antonio Castañeda y una anotación posterior de José Martínez, colocando el 6-3 definitivo.

A pesar del esfuerzo final de Tecolotes, Saraperos logró asegurar el triunfo, mostrando una mejor versión en comparación con el juego anterior, especialmente en la generación de carreras en momentos oportunos y en el manejo del pitcheo.

Con este resultado, la Nave Verde continúa su proceso de ajuste rumbo a la temporada 2026, encontrando respuestas ofensivas y fortaleciendo su desempeño colectivo en esta etapa de preparación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


resultados

Localizaciones


Saltillo
Texas

Organizaciones


Saraperos de Saltillo
LMB
Tecolotes de los Dos Laredos

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
A nivel nacional, revela reporte de Banorte, el precio de la vivienda se mantiene en aumento.

La vivienda no es para todos: en Saltillo solo al 8.8% le alcanza para comprar una en 2026
La Mandataria adelantó que sostendrá una reunión en los próximos días, una vez que existan acuerdos con productores y comercializadores.

Sheinbaum admite alzas y promete ‘saltar’ intermediarios con el PACIC
Desde el Congreso Local, buscan garantizar que servicios estéticos cumplan con normas de seguridad e higiene.

Crecen establecimientos de cosmetología sin supervisión adecuada en Coahuila
La obra forma parte del programa “Con Obra Tras Obra Ramos se Transforma”.

Avanza modernización de Camino del Real en Ramos Arizpe; mejorará movilidad y seguridad
El superávit de la balanza turística cedió 8.3 por ciento en febrero y ligó su tercera caída a tasa anual para colocarse en 2 mil 213 millones de dólares.

Tienen ingresos turísticos en México un leve avance de 0.4% en febrero
La cúrcuma, por su gran poder antiinflamatorio, es un potente aliado para combatir la astenia.

Astenia primaveral: cómo la cúrcuma ayuda a combatir el cansancio de temporada
Desde el 9 de enero, el registro de usuarios de telefonía móvil será obligatorio en todo México. Para quienes ya cuentan con una línea activa, el plazo máximo para cumplir con este requisito será el 30 de junio de 2026.

Fecha límite para vincular celular a la CURP: ¿qué pasa si no lo hago y quiénes están exentos?
Stefano Gabbana renuncia a la presidencia de Dolce &amp; Gabbana.

Stefano Gabbana dice adiós a Dolce & Gabbana: ¿la renuncia fue por problemas de dinero?