Prevén se termine gas barato de EU ante demanda de Europa y Asia

La época de ventas de gas natural de Estados Unidos a México a bajos precios podría terminar en el mediano plazo con la creciente demanda del hidrocarburo para licuarlo y exportarlo vía barco a Europa y Asia desde plantas estadounidenses en el Golfo de México. Este escenario se fortalece con los altos precios internacionales del energético y con la construcción en Brownsville, Texas, de Río Grande LG, la planta de Gas Natural Licuado (GNL, en estado líquido) más grande del mundo.

Esta planta, propiedad de la compañía NextDecade, inició su construcción en julio de 2023 y espera iniciar operaciones a más tardar en dos años para exportar GNL, tras una inversión de total de 18 mil millones de dólares. Río Grande LNG se sumará para exportaciones transatlánticas a otros siete complejos en operación o construcción en las costas de Texas y Luisiana. Todo esto podría afectar a México, que importa de Estados Unidos -casi todo por ducto- cerca de 80 por ciento de gas que consume.

Mexico Pipeline Imports Surge as Cooling Demand Boosts Natural Gas Burn: US natural gas exports to Mexico are ramping up as warm weather takes hold with extreme heat persisting in the low-lying coastal regions. https://t.co/p6srulv4oW pic.twitter.com/34xJVNw9i9 — Natural Gas Intel (@NGInews) May 22, 2026

Estas importaciones convienen a México, pues se dan a precios de entre 2 y 3 dólares por millón de BTUs, mientras que en Europa actualmente se cotiza el GNL entre 14.50 y 16.60 dólares. En Asia este energético es aún más caro. Este diferencial de precios provoca que sea más atractivo para productores de gas natural de Texas exportarlo hacia esas regiones que mandarlo a México.

César Cadena Cadena, presidente del Cluster Energético de Nuevo León, considera que aun cuando crece aceleradamente el mercado de GNL para exportación, es improbable que México enfrente escasez física en los próximos tres a cinco años. “Es improbable que deje de llegar este combustible pues lo que buscan las petroleras texanas es mantener sus ventas”, manifestó.

Lo que sí podría suceder pronto es más volatilidad y precios más alto del gas que se exporte a México. “Los precios pasarían a ser estructuralmente más altos, lo que le metería presión a la competitividad nacional”, señala el experto consultado sobre el tema.

Estas alzas impactarían a los precios del gas para clientes industriales y residenciales, así como a los precios de la electricidad, dado que alrededor de 60 por ciento de la luz generada en México se produce con gas natural y este energético representa entre 55 y 80 por ciento del costo total de producción. Ante esta situación Cadena recomienda que México busque mayor producción nacional de gas, crear infraestructura de almacenamiento subterráneo, buscar contratos fijos a largo plazo, contar con reservas de importación de gas natural en las costas y finalmente, diversificación energética

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