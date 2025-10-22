El récord perfecto de Carson Wentz en peligro: ¿Vencerán los Chargers a Vikings en Jueves Por La Noche?
Justin Herbert y Carson Wentz lideran a sus equipos, mientras las lesiones y el regreso de Joe Alt podrían definir el rumbo del encuentro
La Semana 8 de la NFL arranca con un partido interconferencia entre equipos que vienen de una derrota. Los Cargadores de Los Ángeles (4-3) reciben a los Vikingos de Minnesota (3-3) en un Jueves Por La Noche, donde ambos tratarán de no iniciar una racha perdedora. Los locales perdieron frente a Indianápolis a pesar de los buenos números de Justin Herbert, quien lanzó para 420 yardas y 3 pases de anotación. Sin embargo, el ataque terrestre fue muy pobre en ese partido, promediando solo 3.4 yardas en 16 acarreos. Las lesiones de Najee Harris y el novato Omarion Hampton parecen que ya le están pesando al equipo de Los Ángeles.
1-3 es su récord desde que el tacle izquierdo Joe Alt salió lesionado en la Semana 4 frente a los Gigantes. Todo parece indicar que estará de regreso esta semana, y su presencia debe revitalizar a la línea ofensiva, que ha perdido varios titulares esta temporada. Defensivamente, se esperaban mejores resultados de la defensiva de Harbaugh en su segundo año con el equipo. Han permitido más de 23 puntos por partido (18 en la liga), son el 19 en EPA/jugada y permiten 5.4 yardas por jugada, también 19 en la liga. Una defensiva muy de “media tabla”.
Por su parte, los Vikingos son una de las mejores defensivas de la liga. Los dirigidos por Brian Flores son top 5 en EPA/jugada y Porcentaje de Éxito, permitiendo 20 puntos por partido. Son segundos en la liga deteniendo a su rival en terceras oportunidades y cuartos en la liga en porcentaje de TDs permitidos en zona roja. Suelen presionar al mariscal de campo rival de forma constante con los esquemas de Flores.
Pero ofensivamente han sido como la defensiva rival, muy de “media tabla”: 15 en puntos anotados, 17 en yardas por jugada y 26 en EPA por jugada. Carson Wentz seguirá, al menos por una semana más, siendo el QB titular, ya que JJ McCarthy no se ha recuperado de su lesión. Su tacle derecho, Brian O’Neil, no ha podido entrenar esta semana y podría ser una baja importante.
TendenciasCarson Wentz tiene un récord perfecto cuando juega los jueves (7-0). Y contra la línea va 6-1. Las dos veces que su equipo ha sido no favorito en jueves, han ganado el partido.
La línea para este partido abrió en 2.5, siendo Chargers el favorito. Ese número se fue a 3, el cual hoy miércoles todavía se puede encontrar en algunos lugares, pero amenaza con que todos los books se pinten de 3.5. El total de puntos abrió en 43.5, estando actualmente en 45. La tendencia de los resultados de Wentz en Jueves Por La Noche se ve poderosa, pero con el regreso de Joe Alt, la ofensiva de Chargers debe funcionar un poco mejor. Iré en contra de esa tendencia y el pick de la columna es Chargers -3.
