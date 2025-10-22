Europa League: Edson Álvarez regresa con Fenerbahçe ante Stuttgart

La actividad de los futbolistas mexicanos en Europa continúa este jueves, cuando Edson Álvarez vuelva a la cancha con Fenerbahçe en la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League. El mexicano se recuperó de una lesión que lo había mantenido fuera de los últimos partidos, y su presencia podría ser clave en el encuentro ante Stuttgart.

Ambos equipos llegan con registros similares en la competencia continental: una victoria y una derrota en los dos primeros partidos. En sus ligas locales, tanto Fenerbahçe como Stuttgart se ubican en la tercera posición de sus respectivos torneos, mostrando un arranque sólido. Para el equipo turco, la temporada ha sido de ajustes, con cambios recientes en la dirección técnica y la presidencia, situación que poco a poco ha empezado a estabilizarse.

El duelo entre Fenerbahçe y Stuttgart será histórico, ya que es la primera vez que ambos clubes se enfrentan en cualquier torneo oficial, un escenario generado por el nuevo formato de la fase de liga en la Europa League. El partido se disputará en el Şükrü Saracoğlu, en Estambul, y se transmitirá en México a través de ESPN y Disney+ a las 10:45 a.m., horario del centro del país.