Europa League: Edson Álvarez regresa con Fenerbahçe ante Stuttgart
Además, la jornada contará con partidos destacados como Feyenoord vs Panathinaikos, Genk vs Betis y Nottingham Forest vs Porto
La actividad de los futbolistas mexicanos en Europa continúa este jueves, cuando Edson Álvarez vuelva a la cancha con Fenerbahçe en la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League. El mexicano se recuperó de una lesión que lo había mantenido fuera de los últimos partidos, y su presencia podría ser clave en el encuentro ante Stuttgart.
Ambos equipos llegan con registros similares en la competencia continental: una victoria y una derrota en los dos primeros partidos. En sus ligas locales, tanto Fenerbahçe como Stuttgart se ubican en la tercera posición de sus respectivos torneos, mostrando un arranque sólido. Para el equipo turco, la temporada ha sido de ajustes, con cambios recientes en la dirección técnica y la presidencia, situación que poco a poco ha empezado a estabilizarse.
El duelo entre Fenerbahçe y Stuttgart será histórico, ya que es la primera vez que ambos clubes se enfrentan en cualquier torneo oficial, un escenario generado por el nuevo formato de la fase de liga en la Europa League. El partido se disputará en el Şükrü Saracoğlu, en Estambul, y se transmitirá en México a través de ESPN y Disney+ a las 10:45 a.m., horario del centro del país.
Este encuentro representa la oportunidad para Álvarez de consolidar su regreso a la competencia internacional, mientras que Stuttgart buscará mantener su buen inicio en la Bundesliga y sumar puntos en un grupo donde todavía nada está definido.
El resto de la jornada de Europa League
La tercera fecha de la fase de liga de la Europa League tendrá una jornada cargada de partidos con implicaciones importantes de cara a la clasificación a las siguientes rondas. Entre los duelos destacados se encuentran Feyenoord ante Panathinaikos, Genk contra Betis, Nottingham Forest recibiendo a Porto y Celta de Vigo frente a Niza, enfrentamientos que podrían marcar tendencias de cara a la fase de eliminación.
Los encuentros de la mañana, a las 10:45 a.m., incluyen Braga vs Estrella Roja, Brann vs Rangers, Fenerbahçe vs Stuttgart, Feyenoord vs Panathinaikos, Genk vs Betis, Go Ahead Eagles vs Aston Villa, Lyon vs Basilea, Salzburgo vs Ferencvaros y Steaua Bucarest vs Bolonia. Para los partidos de la tarde, programados a la 1:00 p.m., se jugarán Celta vs Niza, Celtic vs Sturm, Friburgo vs Utrecht, Lille vs PAOK, Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland, Malmo vs Dinamo Zagreb, Nottingham Forest vs Porto, Roma vs Viktoria Plzen y Young Boys vs Ludogorets.
Con la mitad de la fase de liga ya transcurrida, los equipos buscan afianzar su posición en los grupos y sumar puntos que les permitan avanzar a la siguiente etapa del torneo. Cada encuentro es una oportunidad para consolidar el rendimiento y medir fuerzas frente a rivales que podrían cruzarse más adelante en los octavos de final.