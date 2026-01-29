En su cumpleaños, Dinos anuncian a Zach Brumfield como nuevo refuerzo ofensivo

Los Dinos de Saltillo sigue moviendo sus piezas de cara a la temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA) y lo hicieron con un refuerzo en una de las zonas clave del emparrillado: la línea ofensiva. El equipo anunció la llegada del liniero estadounidense Zach Brumfield, quien se integra al roster para fortalecer la trinchera ofensiva.

El anuncio fue realizado por el propio club a través de sus redes sociales, en una publicación especial que coincidió con el cumpleaños del jugador. En el mensaje, la organización no solo felicitó a Brumfield, sino que también le dio la bienvenida al “Desierto de Saltillo”, destacando su incorporación como una pieza que aportará poder y solidez al frente ofensivo.

TE PUEDE INTERESAR: Sorteo de los Playoffs de la Champions League: fecha, horario y dónde verlo en México