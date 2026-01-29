En su cumpleaños, Dinos anuncian a Zach Brumfield como nuevo refuerzo ofensivo
El equipo confirmó la incorporación del liniero ofensivo estadounidense como parte de su preparación para la temporada 2026 de la LFA, reforzando una de las áreas clave del equipo
Los Dinos de Saltillo sigue moviendo sus piezas de cara a la temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA) y lo hicieron con un refuerzo en una de las zonas clave del emparrillado: la línea ofensiva. El equipo anunció la llegada del liniero estadounidense Zach Brumfield, quien se integra al roster para fortalecer la trinchera ofensiva.
El anuncio fue realizado por el propio club a través de sus redes sociales, en una publicación especial que coincidió con el cumpleaños del jugador. En el mensaje, la organización no solo felicitó a Brumfield, sino que también le dio la bienvenida al “Desierto de Saltillo”, destacando su incorporación como una pieza que aportará poder y solidez al frente ofensivo.
Zach Brumfield se desempeña como offensive lineman (OL) y llega a Dinos tras completar su carrera en el futbol americano colegial con Western Colorado University, programa que compite en la NCAA División II dentro de la Rocky Mountain Athletic Conference (RMAC). Durante su etapa universitaria, Brumfield fue titular constante en la línea ofensiva y acumuló experiencia a lo largo de varias temporadas, principalmente como redshirt senior.
Con una estatura cercana a los 1.96 metros (6’5”) y un peso que ronda los 130 kilogramos, Brumfield se caracteriza por su presencia física y por su trabajo en protección de pase y apertura de huecos para el ataque terrestre. Su desempeño en el futbol colegial le valió reconocimientos a nivel de conferencia, lo que llamó la atención de organizaciones que buscan reforzar sus líneas con jugadores de formación sólida.
Para Dinos, esta incorporación se alinea con la intención de fortalecer la ofensiva desde la base, apostando por una línea que pueda brindar estabilidad al mariscal de campo y mayor consistencia al juego por tierra. En temporadas recientes, el conjunto de Saltillo ha mostrado competitividad dentro de la LFA y la llegada de refuerzos en posiciones estratégicas forma parte del proceso de preparación rumbo a la siguiente campaña.