Sorteo de los Playoffs de la Champions League: fecha, horario y dónde verlo en México

Fútbol Internacional
/ 29 enero 2026
    El Real Madrid disputará la fase de Playoffs de la Champions League en busca de asegurar su lugar en los Octavos de Final del torneo europeo. FOTO: AP

La UEFA definió el día y la hora del sorteo de la fase Playoffs de la Champions, donde se conocerán los cruces que otorgarán los últimos boletos a los Octavos de Final

El sorteo para definir los emparejamientos de la ronda de Playoffs (Dieciseisavos de Final) de la UEFA Champions League 2025/26 se celebrará el viernes 30 de enero en Nyon, Suiza, en la Casa del Futbol Europeo.

El evento iniciará a las 5 de la mañana y se podrá seguir en vivo por FOX y FOX One, en UEFA.com y en la app oficial de la Champions League, con transmisión gratuita.

Este sorteo definirá los cruces de la fase de Playoffs, entre los 16 equipos que terminaron entre el noveno y el lugar 24 en la Fase Liga, para pelear ocho boletos a los Octavos de Final del torneo.

Bajo el nuevo formato del torneo, estos 16 clubes disputarán una eliminatoria directa a Ida y Vuelta para definir a los últimos ocho invitados a los Octavos.

Dentro de los cabezas de serie, es decir, los equipos ubicados entre los puestos 9 y 16, se encuentran Real Madrid, Inter de Milán, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta y Bayer Leverkusen.

Estos clubes tendrán la ventaja de cerrar la serie como locales en el partido de Vuelta.

Por su parte, los equipos que ocuparon los lugares 17 al 24, considerados no cabezas de serie, también accedieron al repechaje continental.

En este grupo aparecen Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Galatasaray, Mónaco, Qarabağ, Bodø/Glimt y Benfica, quienes deberán iniciar la eliminatoria jugando el primer partido fuera de casa.

El calendario clave tras el sorteo son: partidos de Ida del Playoff: 17 y 18 de febrero de 2026 y los juegos de Vuelta: 24 y 25 de febrero de 2026.

