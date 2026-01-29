Sorteo de los Playoffs de la Champions League: fecha, horario y dónde verlo en México

El sorteo para definir los emparejamientos de la ronda de Playoffs (Dieciseisavos de Final) de la UEFA Champions League 2025/26 se celebrará el viernes 30 de enero en Nyon, Suiza, en la Casa del Futbol Europeo.

El evento iniciará a las 5 de la mañana y se podrá seguir en vivo por FOX y FOX One, en UEFA.com y en la app oficial de la Champions League, con transmisión gratuita.

Este sorteo definirá los cruces de la fase de Playoffs, entre los 16 equipos que terminaron entre el noveno y el lugar 24 en la Fase Liga, para pelear ocho boletos a los Octavos de Final del torneo.

TE PUEDE INTERESAR: Chivas presenta uniforme conmemorativo por sus 120 años; lo estrenará contra San Luis

Bajo el nuevo formato del torneo, estos 16 clubes disputarán una eliminatoria directa a Ida y Vuelta para definir a los últimos ocho invitados a los Octavos.

Dentro de los cabezas de serie, es decir, los equipos ubicados entre los puestos 9 y 16, se encuentran Real Madrid, Inter de Milán, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta y Bayer Leverkusen.