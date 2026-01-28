Dinos de Saltillo anuncian la llegada del liniero defensivo Nicholas Dheilly
El ex jugador de la CFL, se integra al equipo para reforzar la frontal defensiva de cara a la próxima temporada de la Liga de Futbol Americano Profesional
Los Dinos de Saltillo anunciaron la incorporación del liniero defensivo Nicholas Dheilly como nuevo refuerzo para la próxima temporada de la Liga de Futbol Americano Profesional, en un movimiento que suma experiencia internacional a la frontal de la Ola Morada. El defensivo canadiense se integra al equipo luego de su paso por la Canadian Football League (CFL), donde formó parte de los Saskatchewan Roughriders y los Winnipeg Blue Bombers.
La llegada de Dheilly se produce después de que, en 2024, se diera a conocer su retiro del futbol profesional en Canadá. En ese momento, el liniero defensivo de 26 años había participado en cinco partidos con los Roughriders durante la temporada, principalmente como elemento de rotación, registrando un par de tacleadas en equipos especiales. Además, una lesión en el hombro lo mantuvo fuera de actividad durante dos encuentros de ese calendario.
Originalmente, Nicholas Dheilly fue seleccionado en la quinta ronda del Draft de la CFL de 2020, con la selección número 46 global, por los Winnipeg Blue Bombers. En su año como novato disputó cuatro partidos con esa organización antes de regresar a Saskatchewan. A lo largo de cuatro temporadas en la CFL, repartidas entre ambos equipos, acumuló participación en 19 partidos, con un tackle defensivo y seis tacleadas en equipos especiales, desempeñándose principalmente como jugador de apoyo en la línea.
Antes de su etapa profesional, Dheilly construyó un recorrido sólido en el futbol americano universitario canadiense. Inició su carrera con los Rams de la Universidad de Regina, su ciudad natal, donde fue nombrado Novato del Año de Canada West en 2016 tras registrar 30 tacleadas, cuatro capturas y una intercepción. En la temporada siguiente fue elegido All-Star de Canada West, sumando 26 tacleadas defensivas y 6.5 capturas.
En 2018, el defensivo hizo una pausa en el futbol universitario para jugar con el Okanagan Sun de la Liga de Futbol Juvenil de Columbia Británica, etapa en la que fue reconocido como All-Star luego de cerrar la campaña con ocho capturas. Posteriormente regresó al ámbito universitario en 2019 con los Huskies de la Universidad de Saskatchewan, donde acumuló 24 tacleadas defensivas, seis capturas y una intercepción, antes de ingresar al Draft de la CFL.
Con este historial, los Dinos apuestan por un jugador que aporta experiencia en ligas de alto nivel y formación en distintos sistemas defensivos. La directiva destacó que Dheilly se integra para reforzar la frontal saltillense, una de las zonas clave del equipo de cara a una temporada exigente. Su llegada se suma a una serie de ajustes con los que la franquicia busca fortalecer su defensiva y ampliar la rotación en la línea, rumbo al inicio de la campaña.