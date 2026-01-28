Dinos de Saltillo anuncian la llegada del liniero defensivo Nicholas Dheilly

Los Dinos de Saltillo anunciaron la incorporación del liniero defensivo Nicholas Dheilly como nuevo refuerzo para la próxima temporada de la Liga de Futbol Americano Profesional, en un movimiento que suma experiencia internacional a la frontal de la Ola Morada. El defensivo canadiense se integra al equipo luego de su paso por la Canadian Football League (CFL), donde formó parte de los Saskatchewan Roughriders y los Winnipeg Blue Bombers.

La llegada de Dheilly se produce después de que, en 2024, se diera a conocer su retiro del futbol profesional en Canadá. En ese momento, el liniero defensivo de 26 años había participado en cinco partidos con los Roughriders durante la temporada, principalmente como elemento de rotación, registrando un par de tacleadas en equipos especiales. Además, una lesión en el hombro lo mantuvo fuera de actividad durante dos encuentros de ese calendario.

Originalmente, Nicholas Dheilly fue seleccionado en la quinta ronda del Draft de la CFL de 2020, con la selección número 46 global, por los Winnipeg Blue Bombers. En su año como novato disputó cuatro partidos con esa organización antes de regresar a Saskatchewan. A lo largo de cuatro temporadas en la CFL, repartidas entre ambos equipos, acumuló participación en 19 partidos, con un tackle defensivo y seis tacleadas en equipos especiales, desempeñándose principalmente como jugador de apoyo en la línea.