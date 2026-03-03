Falcons serán el equipo local en el juego de la NFL en Madrid 2026 en el Santiago Bernabéu

/ 3 marzo 2026
    Falcons serán el equipo local en el juego de la NFL en Madrid 2026 en el Santiago Bernabéu
    Falcons fue anunciado por la NFL como el equipo local para el partido de temporada regular que se disputará en Madrid durante la campaña 2026, en el estadio Santiago Bernabéu. FOTO: X

La NFL confirmó que Atlanta fungirá como local en el partido de temporada regular que se disputará en Madrid en 2026; el rival y la fecha del encuentro se anunciarán cuando se publique el calendario oficial de la liga

La NFL anunció este martes que los Falcons de Atlanta serán el equipo local en el partido de temporada regular que se disputará en Madrid, durante la Temporada 2026, un evento que se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid.

Con este anuncio, la franquicia de Georgia se convierte en el primer equipo confirmado para el denominado “Madrid Game 2026”, un encuentro que forma parte de la estrategia de expansión internacional de la NFL, que cada año suma nuevas sedes fuera de Estados Unidos.

Aunque la liga ya confirmó que los Falcons serán el conjunto anfitrión, todavía no se ha revelado el rival ni la fecha exacta del partido.

De acuerdo con la organización, esos detalles se darán a conocer cuando se publique el calendario completo de la temporada 2026 en los próximos meses.

El duelo representará el segundo partido oficial de temporada regular de la NFL que se dispute en España, luego de que en noviembre de 2025 el Santiago Bernabéu albergara el enfrentamiento entre los Dolphins de Miami y los Commanders de Washington, que terminó con victoria para Miami por 16-13.

Además, el encuentro en la capital española será parte de un calendario internacional histórico para la liga, que en 2026 planea disputar nueve partidos fuera de Estados Unidos, incluyendo sedes como Londres, Ciudad de México, Múnich, París, Río de Janeiro y Melbourne.

Para la organización de Atlanta, el juego también representa una oportunidad para fortalecer su presencia global y reforzar el vínculo deportivo entre ambas ciudades, especialmente considerando que el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta será sede de partidos del Mundial de Futbol de 2026.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

