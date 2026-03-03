Falcons serán el equipo local en el juego de la NFL en Madrid 2026 en el Santiago Bernabéu

La NFL anunció este martes que los Falcons de Atlanta serán el equipo local en el partido de temporada regular que se disputará en Madrid, durante la Temporada 2026, un evento que se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid.

Con este anuncio, la franquicia de Georgia se convierte en el primer equipo confirmado para el denominado “Madrid Game 2026”, un encuentro que forma parte de la estrategia de expansión internacional de la NFL, que cada año suma nuevas sedes fuera de Estados Unidos.

Aunque la liga ya confirmó que los Falcons serán el conjunto anfitrión, todavía no se ha revelado el rival ni la fecha exacta del partido.

De acuerdo con la organización, esos detalles se darán a conocer cuando se publique el calendario completo de la temporada 2026 en los próximos meses.