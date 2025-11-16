Dolphins logran triunfo histórico en el debut de la NFL en España
Un gol de campo de Riley Patterson en tiempo extra decidió un duelo marcado por errores en zona roja, una intercepción clave y un ambiente único para el fútbol americano en Madrid
La NFL celebró un hecho relevante en su expansión internacional con el primer partido oficial realizado en España, un encuentro que transformó el estadio Santiago Bernabéu en sede de la semana 11. En un duelo cerrado, los Dolphins de Miami superaron 16-13 a los Commanders de Washington en tiempo extra, en una noche marcada por intervenciones defensivas y decisiones que influyeron directamente en el marcador.
El inicio del juego mostró dos equipos cuidadosos en la toma de decisiones y con dificultades para generar avances dentro de la zona roja. Los Dolphins inauguraron el marcador con un gol de campo de Riley Patterson, quien tendría un papel determinante a lo largo del encuentro. Los Commanders respondieron con otra patada y ambos conjuntos se marcharon al primer descanso con un intercambio limitado de ofensivas productivas.
Para el segundo cuarto, Miami recurrió nuevamente al pie de Patterson para recuperar la ventaja, aunque Washington logró nivelar el marcador antes del medio tiempo. Con el 6-6, el ambiente en el Bernabéu reflejó expectativa ante un duelo equilibrado y con oportunidades para ambos lados.
El impulso ofensivo llegó tras el descanso. En el tercer cuarto, Marcus Mariota encontró a Deebo Samuel en un pase que el receptor llevó hasta las diagonales después de esquivar varios intentos de tacleo. El punto extra colocó a los Commanders arriba 13-6, generando una respuesta inmediata de la afición presente.
Los Dolphins ajustaron y en el último periodo empataron gracias a una carrera de Melvin Gordon, quien traspasó la línea defensiva para poner el duelo 13-13 y encaminar el cierre hacia un momento decisivo. Washington tuvo la posibilidad de asegurarlo con un gol de campo en los últimos segundos, pero el intento fue fallido y el partido avanzó a tiempo extra.
La prórroga tuvo un desenlace rápido. En la primera serie de Washington, Mariota lanzó un pase que terminó en manos de Jack Jones, responsable de una intercepción que cambió el rumbo. Esa jugada dejó a Miami en territorio favorable para trabajar con calma hacia el intento definitivo.
Con control del reloj y terreno suficiente, los Dolphins confiaron nuevamente en Patterson, quien ejecutó el gol de campo que firmó el 16-13 final. El triunfo representó la cuarta victoria de la temporada para Miami, además de su primer éxito en territorio español. Con el resultado, los Dolphins permanecen terceros en el Este de la AFC con marca de 4-7, mientras que los Commanders siguen en la misma posición del Este de la NFC con registro de 3-8 y seis derrotas consecutivas.