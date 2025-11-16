Dolphins logran triunfo histórico en el debut de la NFL en España

La NFL celebró un hecho relevante en su expansión internacional con el primer partido oficial realizado en España, un encuentro que transformó el estadio Santiago Bernabéu en sede de la semana 11. En un duelo cerrado, los Dolphins de Miami superaron 16-13 a los Commanders de Washington en tiempo extra, en una noche marcada por intervenciones defensivas y decisiones que influyeron directamente en el marcador.

El inicio del juego mostró dos equipos cuidadosos en la toma de decisiones y con dificultades para generar avances dentro de la zona roja. Los Dolphins inauguraron el marcador con un gol de campo de Riley Patterson, quien tendría un papel determinante a lo largo del encuentro. Los Commanders respondieron con otra patada y ambos conjuntos se marcharon al primer descanso con un intercambio limitado de ofensivas productivas.

TE PUEDE INTERESAR: Barcelona vuelve a golear al Real Madrid y mantiene su hegemonía en LaLiga Femenil

Para el segundo cuarto, Miami recurrió nuevamente al pie de Patterson para recuperar la ventaja, aunque Washington logró nivelar el marcador antes del medio tiempo. Con el 6-6, el ambiente en el Bernabéu reflejó expectativa ante un duelo equilibrado y con oportunidades para ambos lados.