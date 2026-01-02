Indiana humilla a Alabama y Ole Miss avanza: así se vivieron los Cuartos del College Football Playoff

El College Football Playoff 2025-26, ya bajo el formato ampliado de 12 equipos, entregó unos Cuartos de Final cargados de narrativa. Las potencias tradicionales convivieron con sorpresas, mientras que la defensa volvió a marcar diferencia en escenarios históricos como el Rose Bowl, el Sugar Bowl y el Orange Bowl. Cotton Bowl: Miami sorprende a Ohio State En el Goodyear Cotton Bowl Classic, Miami Hurricanes dio uno de los golpes más inesperados del playoff al vencer 24-14 a Ohio State Buckeyes. TE PUEDE INTERESAR: Füllkrug llega al Milan y aprieta la competencia para Santi Giménez, quien sigue lesionado La defensiva de Miami fue clave, destacando un regreso de intercepción que cambió por completo el rumbo del partido.

Con este resultado, los Hurricanes se instalaron en semifinales tras dejar fuera a uno de los grandes favoritos al título. Orange Bowl: dominio total de Oregon El Capital One Orange Bowl fue territorio absoluto de Oregon Ducks, que se impuso 23-0 a Texas Tech Red Raiders. El equipo de Eugene controló el encuentro desde la primera serie ofensiva, mientras su defensa anuló por completo a los Red Raiders. El triunfo sin permitir puntos reafirmó a Oregon como uno de los equipos más completos del torneo. Rose Bowl: Indiana humilla a Alabama El histórico Rose Bowl fue escenario de una de las mayores palizas del CFP. Indiana Hoosiers aplastó 38-3 a Alabama Crimson Tide, en un resultado que quedará marcado en la historia del programa. Indiana dominó en todas las facetas, combinando una ofensiva eficiente con una defensiva que neutralizó por completo a Alabama, que además sufrió la lesión de su mariscal de campo durante el juego. Sugar Bowl: Ole Miss elimina a Georgia en un cierre dramático El duelo más parejo se vivió en el Allstate Sugar Bowl, donde Ole Miss Rebels venció 39-34 a Georgia Bulldogs con un gol de campo en los segundos finales. Fue un partido de constantes intercambios de anotaciones y decisiones clave en el cierre, que terminó con la eliminación de Georgia y la clasificación de Ole Miss a Semifinales.