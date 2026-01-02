Indiana humilla a Alabama y Ole Miss avanza: así se vivieron los Cuartos del College Football Playoff

/ 2 enero 2026
    Indiana humilla a Alabama y Ole Miss avanza: así se vivieron los Cuartos del College Football Playoff
    Miami protagonizó la gran sorpresa de los cuartos de final del College Football Playoff al eliminar a Ohio State, confirmando su crecimiento competitivo y asegurando su lugar entre los cuatro mejores del futbol americano colegial. FOTO: ESPECIAL

Miami dio el gran golpe del College Football Playoff al eliminar a Ohio State en los Cuartos de Final, en una ronda marcada por sorpresas

El College Football Playoff 2025-26, ya bajo el formato ampliado de 12 equipos, entregó unos Cuartos de Final cargados de narrativa.

Las potencias tradicionales convivieron con sorpresas, mientras que la defensa volvió a marcar diferencia en escenarios históricos como el Rose Bowl, el Sugar Bowl y el Orange Bowl.

Cotton Bowl: Miami sorprende a Ohio State

En el Goodyear Cotton Bowl Classic, Miami Hurricanes dio uno de los golpes más inesperados del playoff al vencer 24-14 a Ohio State Buckeyes.

La defensiva de Miami fue clave, destacando un regreso de intercepción que cambió por completo el rumbo del partido.

Con este resultado, los Hurricanes se instalaron en semifinales tras dejar fuera a uno de los grandes favoritos al título.

Orange Bowl: dominio total de Oregon

El Capital One Orange Bowl fue territorio absoluto de Oregon Ducks, que se impuso 23-0 a Texas Tech Red Raiders.

El equipo de Eugene controló el encuentro desde la primera serie ofensiva, mientras su defensa anuló por completo a los Red Raiders.

El triunfo sin permitir puntos reafirmó a Oregon como uno de los equipos más completos del torneo.

Rose Bowl: Indiana humilla a Alabama

El histórico Rose Bowl fue escenario de una de las mayores palizas del CFP.

Indiana Hoosiers aplastó 38-3 a Alabama Crimson Tide, en un resultado que quedará marcado en la historia del programa.

Indiana dominó en todas las facetas, combinando una ofensiva eficiente con una defensiva que neutralizó por completo a Alabama, que además sufrió la lesión de su mariscal de campo durante el juego.

Sugar Bowl: Ole Miss elimina a Georgia en un cierre dramático

El duelo más parejo se vivió en el Allstate Sugar Bowl, donde Ole Miss Rebels venció 39-34 a Georgia Bulldogs con un gol de campo en los segundos finales.

Fue un partido de constantes intercambios de anotaciones y decisiones clave en el cierre, que terminó con la eliminación de Georgia y la clasificación de Ole Miss a Semifinales.

Así quedaron las Semifinales del CFP

Tras los Cuartos de Final, el camino al campeonato nacional quedó definido:

Fiesta Bowl: Ole Miss vs Miami

Peach Bowl: Indiana vs Oregon

Los ganadores avanzarán al National Championship Game, programado para el 19 de enero de 2026, donde se conocerá al nuevo campeón del futbol americano colegial.

