Notre Dame responde al College Football Playoff con una drástica decisión: no jugará Postemporada

Fútbol Americano
/ 7 diciembre 2025
    Notre Dame responde al College Football Playoff con una drástica decisión: no jugará Postemporada
    Notre Dame anunció que no disputará ningún tazón en 2025 tras quedar fuera del College Football Playoff. FOTO: ESPECIAL

El CFP 2025 dejó a Notre Dame como el gran damnificado: Alabama y Miami entraron al cuadro de 12 equipos, mientras los Irish anunciaron que no jugarán ningún tazón

La publicación del cuadro oficial del College Football Playoff 2025 desató polémica inmediatamente. Alabama y Miami lograron hacerse con los últimos boletos disponibles, mientras Notre Dame, undécimo en la clasificación final, quedó fuera y reaccionó con una medida sin precedentes: retirarse por completo de la postemporada.

En contraste, Indiana ascendió al número uno tras conquistar el título de la Big Ten con un triunfo histórico 13-10 sobre Ohio State.

El ranking confirmó a los cuatro sembrados con pase directo a la primera ronda: Indiana (1), Ohio State (2), Georgia (3) y Texas Tech (4).

TE PUEDE INTERESAR: NFL Semana 14: Jaguars y Steelers toman ventaja en un domingo clave

Detrás de ellos aparecen Oregon (5), Ole Miss (6), Texas A&M (7) y Oklahoma (8), mientras Alabama (9) y Miami (10) completaron los cupos gracias al criterio de desempate directo aplicado sobre Notre Dame.

Tulane (11), campeón de la Conferencia Americana, y James Madison (12), campeón del Sun Belt, cerraron el cuadro al superar a Duke por la última plaza disponible.

El presidente del comité de selección, Hunter Yurachek, explicó que el enfrentamiento directo entre Hurricanes e Irish fue definitivo para desempatar.

“Si miras a esos dos equipos en teoría, son casi iguales. La única métrica a la que tuvimos que recurrir, una vez más, fue el enfrentamiento directo”, señaló.

La resolución dejó a Notre Dame fuera del CFP y sin intención de participar en un tazón menor. El programa anunció horas después que renunciaba a cualquier invitación.

“Como equipo, hemos decidido retirar nuestra candidatura para un tazón después de la temporada 2025... esperamos traer el duodécimo título nacional a South Bend en 2026”, publicó la institución. La decisión también marca el final de la carrera universitaria del corredor Jeremiyah Love.

Los Irish habrían caído en la rotación de tazones no CFP de la ACC —como el Pop-Tarts Bowl, Holiday Bowl o Gator Bowl—, pero la directiva sostuvo que nunca evaluaron seriamente una participación tras quedar fuera del Playoff.

El AD Pete Bevacqua señaló que el equipo no inició negociaciones para aceptar ningún compromiso.

La ausencia también revive un punto importante: a partir de próximos años, Notre Dame tendrá asegurado un lugar en cualquier formato de 12 equipos siempre que termine entre los 12 mejores del ranking.

De haber aplicado esa cláusula en 2025, los Irish habrían sido sembrados diez, por encima de Miami.

Los Playoffs iniciarán el 19 y 20 de diciembre con los duelos: James Madison en Oregon; Tulane en Mississippi; Miami en Texas A&M; y Alabama en Oklahoma.

La final está programada para el 19 de enero en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

Notre Dame, en cambio, ya cerró su temporada antes de tiempo.

