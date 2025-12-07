Notre Dame responde al College Football Playoff con una drástica decisión: no jugará Postemporada

La publicación del cuadro oficial del College Football Playoff 2025 desató polémica inmediatamente. Alabama y Miami lograron hacerse con los últimos boletos disponibles, mientras Notre Dame, undécimo en la clasificación final, quedó fuera y reaccionó con una medida sin precedentes: retirarse por completo de la postemporada. En contraste, Indiana ascendió al número uno tras conquistar el título de la Big Ten con un triunfo histórico 13-10 sobre Ohio State. El ranking confirmó a los cuatro sembrados con pase directo a la primera ronda: Indiana (1), Ohio State (2), Georgia (3) y Texas Tech (4). TE PUEDE INTERESAR: NFL Semana 14: Jaguars y Steelers toman ventaja en un domingo clave Detrás de ellos aparecen Oregon (5), Ole Miss (6), Texas A&M (7) y Oklahoma (8), mientras Alabama (9) y Miami (10) completaron los cupos gracias al criterio de desempate directo aplicado sobre Notre Dame.

Tulane (11), campeón de la Conferencia Americana, y James Madison (12), campeón del Sun Belt, cerraron el cuadro al superar a Duke por la última plaza disponible. El presidente del comité de selección, Hunter Yurachek, explicó que el enfrentamiento directo entre Hurricanes e Irish fue definitivo para desempatar. “Si miras a esos dos equipos en teoría, son casi iguales. La única métrica a la que tuvimos que recurrir, una vez más, fue el enfrentamiento directo”, señaló. La resolución dejó a Notre Dame fuera del CFP y sin intención de participar en un tazón menor. El programa anunció horas después que renunciaba a cualquier invitación. “Como equipo, hemos decidido retirar nuestra candidatura para un tazón después de la temporada 2025... esperamos traer el duodécimo título nacional a South Bend en 2026”, publicó la institución. La decisión también marca el final de la carrera universitaria del corredor Jeremiyah Love. Los Irish habrían caído en la rotación de tazones no CFP de la ACC —como el Pop-Tarts Bowl, Holiday Bowl o Gator Bowl—, pero la directiva sostuvo que nunca evaluaron seriamente una participación tras quedar fuera del Playoff. El AD Pete Bevacqua señaló que el equipo no inició negociaciones para aceptar ningún compromiso.