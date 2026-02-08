James Pearce Jr., de los Falcons, fue arrestado tras agredir a su pareja, la jugadora de la WNBA, Rickea Jackson

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Americano
/ 8 febrero 2026
    James Pearce Jr., de los Falcons, fue arrestado tras agredir a su pareja, la jugadora de la WNBA, Rickea Jackson
    James Pearce Jr., jugador de los Falcons de Atlanta, enfrenta cargos tras ser arrestado por presunta agresión contra su pareja, la basquetbolista de la WNBA Rickea Jackson. FOTO: ESPECIAL

El defensivo de Atlanta fue detenido en Florida luego de un presunto ataque contra la basquetbolista activa; el caso ya es investigado por las autoridades y la NFL

James Pearce Jr., linebacker de los Falcons de Atlanta, fue arrestado el sábado 7 de febrero de 2026 en Miami-Dade County, Florida, tras un presunto altercado doméstico con la jugadora de la WNBA, Rickea Jackson, informaron autoridades y medios estadounidenses.

Según la policía de Doral, agentes respondieron a un reporte de disputa entre un hombre y una mujer, posteriormente identificados como Pearce, de 22 años, y Jackson, de 24, quien es forward de los Sparks de Los Ángeles y fue seleccionada como el No. 4 global en el draft de la WNBA 2024.

De acuerdo con registros judiciales y autoridades, Pearce intentó huir de la policía en su vehículo, lo que derivó en una persecución que terminó cuando chocó su automóvil y fue arrestado en el lugar. Durante el proceso de detención fue acusado de múltiples delitos.

TE PUEDE INTERESAR: El Super Bowl que puede cambiarlo todo

Pearce enfrenta varios cargos graves, incluidos: dos cargos de agresión agravada con arma mortal; acoso agravado (stalking); huir o eludir a la policía; agresión agravada a un oficial de la ley, y resistencia sin violencia durante la detención.

Fue ingresado al Turner Guilford Knight Correctional Center en Miami-Dade County. Al momento de las noticias, no se había establecido fianza en todos los cargos y no se conocen declaraciones públicas de Jackson ni de sus representantes sobre lo ocurrido.

Pearce fue seleccionado con el número 26 del pick global del Draft de la NFL 2025 por los Falcons tras destacarse en la Universidad de Tennessee.

En su temporada de novato en la NFL, lideró a su equipo con 10.5 sacks y terminó entre los finalistas al Defensive Rookie of the Year de la Associated Press.

Los Falcons emitieron una declaración oficial breve en la que dijeron estar al tanto del incidente y que están recabando más información, pero añadieron que no harían comentarios adicionales debido a que se trata de un asunto legal en curso.

El arresto plantea interrogantes sobre el futuro inmediato y a largo plazo del linebacker con el equipo, dada la gravedad de los cargos y las políticas de la liga respecto a la violencia doméstica.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Denuncias
Futbol Americano
Violencia Contra La Mujer

Localizaciones


Atlanta

Organizaciones


Atlanta Falcons

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Minerales raros, tiempos raros

Minerales raros, tiempos raros
En 2025, la recaudación por derechos vehiculares aumentó considerablemente tanto con el año previo como al comparar con 2022 cuando se renovaron placas previamente.

Coahuila: aumenta 257% lo recaudado por replaqueo y control vehicular
Consejeros avalaron lineamientos para el desarrollo del proceso electoral próximo.

Coahuila: IEC avala coaliciones rumbo a elecciones
El más reciente ha sido el morenista Diego Rivera Navarro, de Tequila, Jalisco, quien había asumido el cargo el 1 de octubre de 2024, y fue detenido este jueves por extorsión y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Van 25 ‘narcoalcaldes’ detenidos en lo que va de la Cuarta Transformación
Citan a comparecer a Juan Ervey Valenzuela de la Torre por el presunto delito de despojo.

Coahuila: FGE llama a comparecer a líder de exobreros de AHMSA, por el delito de despojo
Corona. Con récords en Spotify y múltiples premios Grammy, el artista puertorriqueño promete un espectáculo cargado de mensaje, ritmo y cultura.

¿Todo eso bajo la manga? Así subirá Bad Bunny al escenario del Medio Tiempo del Super Bowl
Adán Augusto López dejó la coordinación de Morena en el Senado el pasado domingo, generando una ola de reacciones en redes sociales.

Debaten en redes sociales por salida de Adán Augusto y salón de belleza en el Senado
Una jueza federal de Nueva York aceptó la petición de TV Azteca para abrir una indagatoria ante entidades financieras de Europa, que permita aclarar quienes son los actuales dueños de su deuda.

Torea Ricardo Salinas Pliego en Nueva York a sus acreedores