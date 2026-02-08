James Pearce Jr., de los Falcons, fue arrestado tras agredir a su pareja, la jugadora de la WNBA, Rickea Jackson

James Pearce Jr., linebacker de los Falcons de Atlanta, fue arrestado el sábado 7 de febrero de 2026 en Miami-Dade County, Florida, tras un presunto altercado doméstico con la jugadora de la WNBA, Rickea Jackson, informaron autoridades y medios estadounidenses.

Según la policía de Doral, agentes respondieron a un reporte de disputa entre un hombre y una mujer, posteriormente identificados como Pearce, de 22 años, y Jackson, de 24, quien es forward de los Sparks de Los Ángeles y fue seleccionada como el No. 4 global en el draft de la WNBA 2024.

De acuerdo con registros judiciales y autoridades, Pearce intentó huir de la policía en su vehículo, lo que derivó en una persecución que terminó cuando chocó su automóvil y fue arrestado en el lugar. Durante el proceso de detención fue acusado de múltiples delitos.

