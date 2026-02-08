James Pearce Jr., de los Falcons, fue arrestado tras agredir a su pareja, la jugadora de la WNBA, Rickea Jackson
El defensivo de Atlanta fue detenido en Florida luego de un presunto ataque contra la basquetbolista activa; el caso ya es investigado por las autoridades y la NFL
James Pearce Jr., linebacker de los Falcons de Atlanta, fue arrestado el sábado 7 de febrero de 2026 en Miami-Dade County, Florida, tras un presunto altercado doméstico con la jugadora de la WNBA, Rickea Jackson, informaron autoridades y medios estadounidenses.
Según la policía de Doral, agentes respondieron a un reporte de disputa entre un hombre y una mujer, posteriormente identificados como Pearce, de 22 años, y Jackson, de 24, quien es forward de los Sparks de Los Ángeles y fue seleccionada como el No. 4 global en el draft de la WNBA 2024.
De acuerdo con registros judiciales y autoridades, Pearce intentó huir de la policía en su vehículo, lo que derivó en una persecución que terminó cuando chocó su automóvil y fue arrestado en el lugar. Durante el proceso de detención fue acusado de múltiples delitos.
Pearce enfrenta varios cargos graves, incluidos: dos cargos de agresión agravada con arma mortal; acoso agravado (stalking); huir o eludir a la policía; agresión agravada a un oficial de la ley, y resistencia sin violencia durante la detención.
Fue ingresado al Turner Guilford Knight Correctional Center en Miami-Dade County. Al momento de las noticias, no se había establecido fianza en todos los cargos y no se conocen declaraciones públicas de Jackson ni de sus representantes sobre lo ocurrido.
Pearce fue seleccionado con el número 26 del pick global del Draft de la NFL 2025 por los Falcons tras destacarse en la Universidad de Tennessee.
En su temporada de novato en la NFL, lideró a su equipo con 10.5 sacks y terminó entre los finalistas al Defensive Rookie of the Year de la Associated Press.
Los Falcons emitieron una declaración oficial breve en la que dijeron estar al tanto del incidente y que están recabando más información, pero añadieron que no harían comentarios adicionales debido a que se trata de un asunto legal en curso.
El arresto plantea interrogantes sobre el futuro inmediato y a largo plazo del linebacker con el equipo, dada la gravedad de los cargos y las políticas de la liga respecto a la violencia doméstica.