Los protagonistas incómodos del Super Bowl LX: quienes miran el juego desde la frustración

El Super Bowl es, para millones, una celebración casi religiosa. Sin embargo, mientras Patriots de Nueva Inglaterra y Seahawks de Seattle disputan el título, existe una larga lista de figuras de la NFL para quienes este domingo representa frustración, arrepentimiento y cuentas pendientes.

Un repaso de The Athletic pone el foco en esos nombres que verán el partido desde el ángulo menos deseado.

Jerod Mayo aparece como uno de los casos más simbólicos. Designado por Robert Kraft como heredero de Bill Belichick, fue despedido tras apenas una temporada al frente de Patriots de Nueva Inglaterra, aun con un roster claramente limitado.

Su salida fue interpretada como injusta hasta que su reemplazo, Mike Vrabel, tomó prácticamente el mismo equipo y lo llevó al Super Bowl.

El golpe es mayor porque Mayo mantiene vínculos familiares dentro de la organización, lo que hace inevitable vivir el partido desde la incomodidad.

En Browns de Cleveland, Jimmy y Dee Haslam también cargan con su propio error. Vrabel estuvo en su edificio como consultor en 2024, fue evaluado y aun así no recibió la oportunidad como head coach. Hoy dirige en el Super Bowl, mientras Cleveland continúa atrapado en un ciclo de decisiones cuestionables, incluido el prolongado experimento con Deshaun Watson.

Tom Brady vive la experiencia desde otro rol. Ya no como jugador, sino como ejecutivo con peso real en Raiders de Las Vegas, falló en dos frentes: entrenador y quarterback. Apostó por un veterano Pete Carroll para una reconstrucción y descartó alternativas que hoy lucen más sólidas. Mientras Drake Maye lidera a Nueva Inglaterra al Super Bowl, el proyecto en Las Vegas sigue sin rumbo claro.

La narrativa también alcanza terrenos extradeportivos. El rapero Offset verá a Stefon Diggs, receptor estelar de Patriots y actual pareja de Cardi B, disputar el Super Bowl. No es un conflicto de cancha, pero sí uno imposible de ignorar en el contexto cultural que rodea al evento.