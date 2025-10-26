Jets remontan y derrotan a Bengals en un final de infarto; Dolphins, Bills y Ravens también ganan

La jornada matutina de la NFL tuvo como plato fuerte un duelo cargado de emoción entre los Jets de Nueva York y los Bengals de Cincinnati, donde los neoyorquinos consiguieron una remontada histórica para imponerse 39-38 en el Estadio Paycor. Con esta victoria, los Jets logran su primer triunfo de la temporada, mientras que los Bengals caen a 3-5 y sufren un duro golpe en sus aspiraciones.

El partido parecía controlado por Cincinnati, que llegó a tener ventajas de 15 y 14 puntos en el último cuarto gracias a un ataque eficaz encabezado por Joe Flacco y un juego terrestre sólido. Flacco completó 21 de 33 pases para 223 yardas y dos touchdowns, además de anotar un touchdown histórico con un quarterback sneak, convirtiéndose en el jugador de mayor edad en marcar un touchdown en la historia de los Bengals. Ja’Marr Chase y Tee Higgins destacaron en la recepción, mientras que Samaje Perine y Chase Brown sumaron 167 yardas por tierra y dos anotaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Allegra Reyes y Jordan Ramírez inspiran a nuevas generaciones en ‘Mi Sueño Olímpico’

Sin embargo, la defensa de Cincinnati no pudo detener a Justin Fields, quien completó 18 de 29 pases para 227 yardas, lanzó un touchdown y sumó 31 yardas por tierra. En el último cuarto, los Jets anotaron tres touchdowns consecutivos, incluido un pase de 4 yardas de Breece Hall a Mason Taylor, que les dio su primera y única ventaja en el marcador, asegurando la victoria. Además, la lesión de Trey Hendrickson limitó aún más la defensa de Cincinnati, tras agravar una lesión de cadera al final de la primera mitad.