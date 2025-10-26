Jets remontan y derrotan a Bengals en un final de infarto; Dolphins, Bills y Ravens también ganan
Tua Tagovailoa lanzó cuatro touchdowns para Miami, Josh Allen combinó pases y carreras para liderar a Buffalo y Tyler Huntley aprovechó la ausencia de Lamar Jackson para guiar a Baltimore a la victoria
La jornada matutina de la NFL tuvo como plato fuerte un duelo cargado de emoción entre los Jets de Nueva York y los Bengals de Cincinnati, donde los neoyorquinos consiguieron una remontada histórica para imponerse 39-38 en el Estadio Paycor. Con esta victoria, los Jets logran su primer triunfo de la temporada, mientras que los Bengals caen a 3-5 y sufren un duro golpe en sus aspiraciones.
El partido parecía controlado por Cincinnati, que llegó a tener ventajas de 15 y 14 puntos en el último cuarto gracias a un ataque eficaz encabezado por Joe Flacco y un juego terrestre sólido. Flacco completó 21 de 33 pases para 223 yardas y dos touchdowns, además de anotar un touchdown histórico con un quarterback sneak, convirtiéndose en el jugador de mayor edad en marcar un touchdown en la historia de los Bengals. Ja’Marr Chase y Tee Higgins destacaron en la recepción, mientras que Samaje Perine y Chase Brown sumaron 167 yardas por tierra y dos anotaciones.
Sin embargo, la defensa de Cincinnati no pudo detener a Justin Fields, quien completó 18 de 29 pases para 227 yardas, lanzó un touchdown y sumó 31 yardas por tierra. En el último cuarto, los Jets anotaron tres touchdowns consecutivos, incluido un pase de 4 yardas de Breece Hall a Mason Taylor, que les dio su primera y única ventaja en el marcador, asegurando la victoria. Además, la lesión de Trey Hendrickson limitó aún más la defensa de Cincinnati, tras agravar una lesión de cadera al final de la primera mitad.
Mientras tanto, en otros encuentros matutinos, los Dolphins de Miami cortaron su racha de tres derrotas consecutivas al vencer 34-10 a unos Falcons de Atlanta diezmados por lesiones. Tua Tagovailoa lanzó cuatro pases de touchdown y completó 20 de 26 envíos para 205 yardas, guiando al equipo de Miami a un triunfo contundente sobre Atlanta, que no contó con Michael Penix Jr., Drake London y Zach Harrison, entre otros.
Los Bills de Buffalo consiguieron su primera victoria de octubre al aplastar 40-9 a los Panthers de Carolina, con James Cook corriendo para 216 yardas y dos touchdowns, mientras que Josh Allen sumó un pase de anotación y dos touchdowns por tierra. Con esto, los Bills mejoran a 5-2 en la temporada.
Por su parte, los Ravens, sin Lamar Jackson por lesión, derrotaron 30-16 a los Bears de Chicago. Tyler Huntley se destacó con 186 yardas por aire y 53 por tierra, incluyendo un pase de touchdown a Charlie Kolar y otro a DeAndre Hopkins, asegurando un triunfo que rompe la racha de cuatro derrotas consecutivas de Baltimore y detiene la racha de cuatro victorias de Chicago.
Los Texans de Houston también aprovecharon la jornada para vencer 26-15 a los 49ers de San Francisco, mientras que los Patriots de Nueva Inglaterra, Bills y Eagles consolidan su buen momento con victorias convincentes, evidenciando cómo las divisiones comienzan a tomar forma conforme avanza la temporada.
La jornada matutina dejó claros ganadores y derrotados, pero sobre todo mostró que la NFL sigue entregando emociones hasta el último minuto, como lo demostró el épico cierre entre Jets y Bengals.