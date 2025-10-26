Allegra Reyes y Jordan Ramírez inspiran a nuevas generaciones en ‘Mi Sueño Olímpico’

El campamento regional reunió a más de 260 jugadores y jugadoras de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, con el propósito de detectar nuevos talentos del minibasket

Básquetbol
/ 26 octubre 2025
El campamento regional “Mi Sueño Olímpico” reunió este fin de semana a más de 260 niños y niñas de los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, con el objetivo de detectar jóvenes talentos que podrían integrarse a la selección nacional de minibasket.

El evento, que forma parte del programa impulsado por la Comisión Nacional de Minibasket de México, busca fortalecer el desarrollo de los jugadores desde temprana edad, promoviendo la disciplina, los valores y la convivencia como parte del proceso formativo.

$!El programa busca detectar y desarrollar talento desde los 6 hasta los 12 años de edad.
El programa busca detectar y desarrollar talento desde los 6 hasta los 12 años de edad. FOTOS: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

El coordinador de la Región 3, Luis Carlos Jaime Álvarez, explicó que el proyecto ha crecido de forma constante desde su primera edición. “Este es el tercer año del programa y el que ha tenido mayor participación. Tenemos 267 jugadores en este campamento. Aquí observamos habilidades, realizamos pruebas físicas y evaluaciones para detectar a quienes tienen el perfil para avanzar al nacional”, señaló.

Jaime Álvarez agregó que el programa tiene como base la participación previa en los procesos estatales de minibasket, además de la evaluación de las capacidades ofensivas, defensivas y físicas de los jugadores. “Buscamos que aprendan valores como la amistad, el respeto y la resiliencia. El minibasket nos ayuda a enseñar más que técnica: también formamos personas con hábitos y disciplina”, dijo.

$!El coordinador Luis Carlos Jaime Álvarez explicó que el objetivo es fortalecer el proceso de formación deportiva.
El coordinador Luis Carlos Jaime Álvarez explicó que el objetivo es fortalecer el proceso de formación deportiva. FOTOS: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

Entre los invitados que regresaron para compartir su experiencia con las nuevas generaciones estuvo Allegra Reyes, jugadora coahuilense que formó parte de la primera generación del campamento y que hoy compite en categorías nacionales. “Me da gusto volver a ver a estos niños que, además de divertirse, están demostrando sus habilidades. Me recuerda todo lo que tuve que pasar para llegar a representar a México”, comentó.

Reyes recordó su primera participación, realizada en Nuevo León, donde fue una de las pocas niñas seleccionadas de Coahuila. “Hice muchos amigos y conocí a nuevos coaches. Esa experiencia me ayudó a que muchos entrenadores de la región vieran mi trabajo y me abrió puertas para seguir creciendo”, explicó.

$!La jugadora coahuilense Allegra Reyes destacó la importancia de aprovechar oportunidades como el campamento regional.
La jugadora coahuilense Allegra Reyes destacó la importancia de aprovechar oportunidades como el campamento regional. FOTOS: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

Actualmente, Allegra se prepara para su quinto Nacional Ademeba, en la categoría U19, y buscará su primera preselección oficial con México a finales de este año. “Les diría a los niños que trabajen duro, porque todo esfuerzo tiene recompensa. Este campamento es una puerta que puede abrir muchas oportunidades”, señaló.

Otro de los jóvenes participantes es Jordan Ramírez Vázquez, de 13 años, originario de Saltillo, quien forma parte de la selección 2012. “El año pasado quise viajar a Francia y no se pudo, pero este año sí logré ir. Fue mi primera vez en Europa y quedamos en tercer lugar. Me gustó mucho la experiencia”, contó.

$!Jordan Ramírez Vázquez, de Saltillo, relató su experiencia tras competir en Francia y representar a México.
Jordan Ramírez Vázquez, de Saltillo, relató su experiencia tras competir en Francia y representar a México. FOTOS: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

Ramírez ha representado a su estado en cuatro ocasiones y recientemente participó en torneos en Chihuahua y Hermosillo. Además, fue invitado a la Copa Venados en Mazatlán con el equipo Spurs. “Representar a Coahuila siempre me llena de orgullo. Me inspira LeBron James por su forma de jugar, y me gustaría llegar algún día a la NBA”, mencionó.

Para los organizadores, casos como los de Allegra y Jordan son el reflejo del impacto del programa. “Nos da gusto verlos regresar. Son parte de los primeros talentos que vimos crecer aquí y hoy los encontramos en selecciones y torneos nacionales. En los cuadros ideales y los MVP de los campeonatos siempre aparecen jugadores que pasaron por este proceso”, destacó Luis Carlos Jaime.

$!El programa “Mi Sueño Olímpico” cumple su tercer año de actividad con una creciente participación regional.
El programa “Mi Sueño Olímpico” cumple su tercer año de actividad con una creciente participación regional. FOTOS: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

El coordinador subrayó también el papel de las familias en el desarrollo deportivo. “Les pedimos paciencia y apoyo. Que confíen en los entrenadores, que cuiden los hábitos de sus hijos y que refuercen los valores en casa. El acompañamiento familiar es clave para que los niños sigan creciendo”, concluyó.

El campamento “Mi Sueño Olímpico” continúa consolidándose como una plataforma de formación para los futuros representantes del baloncesto mexicano, con el propósito de descubrir talento y fomentar la pasión por el deporte desde las primeras etapas.

