Lamar Jackson brilla con cuatro touchdowns en el triunfo de Ravens sobre Dolphins

El regreso de Lamar Jackson fue el punto central del partido entre los Ravens de Baltimore y los Dolphins de Miami, disputado en el Hard Rock Stadium. Tras perderse tres encuentros por una lesión en el tendón de la corva, el mariscal de campo volvió a la titularidad y lo hizo con un rendimiento que recordó por qué ha sido dos veces MVP de la NFL. Su desempeño fue decisivo en la victoria de Baltimore por 28-6, resultado que permitió al equipo recuperar impulso en la Conferencia Americana. La inactividad de un mes no se notó. Jackson lució preciso, con control del juego aéreo y capacidad para mover las cadenas. Desde el inicio, la ofensiva de Baltimore marcó el ritmo, aprovechando los errores de Miami y manteniendo la posesión del balón durante largos tramos del encuentro. En apenas tres cuartos, el marcador ya mostraba una ventaja que resultaría definitiva. El primer cuarto dejó claro que la conexión entre Jackson y Mark Andrews sigue siendo una de las más efectivas en la liga. Los dos primeros touchdowns del encuentro llegaron gracias a esa combinación. En ambos casos, Andrews aprovechó su fortaleza en las rutas cortas para abrir espacios y recibir pases precisos en zona de anotación. Con esos envíos, la dupla Jackson-Andrews alcanzó su undécimo partido con múltiples touchdowns, cifra que los coloca como la cuarta pareja más productiva entre mariscal y ala cerrada en la historia moderna de la NFL.

Para el tercer cuarto, el dominio de Baltimore era evidente. Jackson encontró a Charlie Kolar para su tercer pase de anotación y, minutos después, conectó con Rashod Bateman en una jugada que selló el marcador 28-6. A partir de entonces, los Ravens controlaron el tiempo y redujeron el riesgo de lesiones, mientras los Dolphins no lograron generar una respuesta ofensiva significativa. Los números de Jackson reflejan su efectividad: 18 de 23 pases completados, 204 yardas por aire y cuatro touchdowns. No necesitó participar demasiado en el juego terrestre, aspecto que el cuerpo técnico manejó con precaución para evitar una recaída. Su liderazgo, sin embargo, fue evidente. Cada serie ofensiva tuvo dirección y claridad, contrastando con la falta de ritmo de Miami, que padeció intercepciones y errores de coordinación. Con esta victoria, los Ravens suman su tercera en la temporada, aún con un panorama ajustado dentro de la división norte de la AFC. La presencia de Jackson devuelve esperanza a un equipo que busca estabilidad y aspira a mantenerse en la lucha por un lugar en los Playoffs. El calendario inmediato pondrá a prueba la consistencia del grupo. Este fue el primero de tres partidos consecutivos como visitantes: el 9 de noviembre enfrentarán a los Vikings de Minnesota y una semana después, el 16 de noviembre, visitarán a los Browns de Cleveland, rivales a los que ya vencieron en septiembre.