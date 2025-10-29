Con Lamar de regreso en pleno TNF, los Ravens apuntan a las bajas ante Dolphins

A menos de que hoy hagan una corrección en el reporte de lesionados del equipo de Baltimore, lo más seguro es que Lamar Jackson haga su tan esperado regreso en este Thursday Night Football, donde sus Ravens visitan a los Dolphins de Miami en el inicio de la Semana 9 de la NFL.

Con un récord de 2-5, los Ravens son en estos momentos los favoritos a ganar su división, aunque eso le parezca muy sospechoso a muchos aficionados. Lo anterior no es solamente por sus rivales de división.

Además de su mariscal de campo, los de Baltimore han estado recuperando a varios jugadores que estuvieron lesionados el primer tercio de la temporada.

Los primeros cinco partidos de la temporada, Baltimore fue una de las peores defensivas de la liga. En esos primeros cinco partidos permitieron más de 34 puntos por encuentro, fueron 30 en EPA por jugada y 28 en Porcentaje de Éxito, además de ser uno de los equipos que más jugadas explosivas cedía a las ofensivas rivales.

Pero en sus últimos dos juegos, contra los Rams de Los Ángeles y los Bears de Chicago, los puntos permitidos fueron 16 y 17; fueron 16 en EPA por jugada y 18 en Porcentaje de Éxito. ¿Podemos decir que ya se compuso su defensiva? No, pero van por buen camino y se parece mucho a lo que vimos la temporada pasada con esa unidad defensiva. Tener a Jackson sano le da la oportunidad a esta ofensiva de volver a ser una de las mejores tres de la liga.

Los Dolphins también tuvieron una mejoría la semana pasada a la defensiva, pues de visita dejaron en apenas 10 puntos a los Falcons de Atlanta para conseguir su segunda victoria de la temporada (y de paso eliminar a un porcentaje importante de jugadores en ligas de Survivor). Pero yo no creo tanto en la mejora defensiva de Miami; creo que fue algo esporádico. Su secundaria sigue siendo un desastre y, aun cuando dejaron en 25 yardas a Bijan Robinson, siguen permitiendo más de 140 yardas terrestres por partido.

Lo más estable y productivo de Miami ha sido su corredor De’Von Achane, quien promedia cinco yardas por acarreo y también es una opción de peligro por aire.

En tendencias, a Baltimore le ha ido bien cuando visita Miami. Su récord frente a los Dolphins de visita contra la línea es 5-1 del 2008 a la fecha. Ambos equipos han estado del lado de las altas en sus partidos esta temporada, con un combinado de 12-2 a las altas.

Los Ravens abrieron esta semana como favoritos por siete puntos sobre los Dolphins. Al día miércoles, había algunas casas de apuestas que los daban como favoritos por 8.5. El total de puntos abrió en 50 y actualmente se encuentra en 51 puntos en casi todos lados.

Voy a morder el anzuelo de que hay mejoría en la defensiva de los Ravens y jugaré las bajas de 51 puntos en -110. Además, se pronostican vientos de entre 10 y 15 millas por hora la noche del jueves en Miami. Pero, como los Ravens soltaron dos hace un par de semanas, también les comparto que jugué las altas de Lamar Jackson por tierra, 32.5 en -115.