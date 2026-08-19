‘Mañana podrían representar a México’: Saltillo busca aprovechar el impulso olímpico del flag football

La clasificación de la Selección Mexicana Femenil de flag football a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tuvo eco inmediato en Saltillo, una ciudad que durante años ha visto crecer este deporte desde ligas locales, equipos amateur y jugadoras que comenzaron a competir mucho antes de que la disciplina tuviera un lugar en el programa olímpico. El triunfo de México por 20-19 sobre Gran Bretaña, que aseguró la medalla de bronce en el Mundial IFAF 2026 y el boleto a la primera edición olímpica del flag football, fue recibido como una noticia que va más allá del resultado deportivo.

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Para quienes han practicado, organizado y promovido el flag en la región, representa la confirmación de un proceso que comenzó mucho antes y que ahora abre nuevas posibilidades para las generaciones que vienen detrás. Alondra Pérez, presidenta de la Liga Flag Saltillo, vivió la noticia justo cuando la organización cerraba su temporada Verano 2026.

“Es un momento histórico y emocionante para toda la comunidad del flag football. En la liga cerramos este domingo la temporada con una gran participación de equipos, y recibir la noticia de que México estará presente en los primeros Juegos Olímpicos en nuestra disciplina nos llena de orgullo”, explicó. Para Pérez, el logro también tiene un significado especial para quienes llevan años trabajando desde las ligas locales. “Para quienes llevamos años practicando y promoviendo este deporte significa que ha valido la pena”, señaló. La dirigente considera que el impacto puede sentirse directamente entre las niñas y jóvenes que actualmente compiten en Saltillo.

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“Tal vez este fin estuvieron disputando una semifinal o una final en Saltillo, pero mañana podrían representar a México”, comentó. A su juicio, la presencia olímpica del flag football hará que muchas jugadoras comiencen a mirar el deporte con una expectativa diferente. “Para muchas ya es un sueño mucho más cercano. Estoy segura de que este gran paso cambiará la forma en que verán sus entrenamientos, sus competencias y su futuro dentro del flag”. Como presidenta de la liga, reconoce que el momento también implica una responsabilidad. “Tenemos que seguir construyendo una competencia organizada y de buen nivel, donde puedan desarrollarse los nuevos talentos”, afirmó.

La expectativa no se limita a sumar más equipos. Pérez espera que el crecimiento se traduzca en mejores espacios, organización y oportunidades para las jugadoras. “Me encantaría que después de unos años pudiéramos decir que una jugadora que comenzó jugando los domingos en la Liga Flag Saltillo logró representar a nuestro país”. Para ella, además, la clasificación de México tiene un rostro cercano: Pamela Reyes Wiseman, saltillense que formó parte del cuerpo técnico de la Selección Mexicana durante el Mundial. “Pamela fue la primera mujer que me inspiró a jugar flag football. Desde entonces la he visto como un referente y puedo decir que es un ícono no solo de Saltillo, sino de todo México”, expresó. Pérez destacó la transición de Reyes de jugadora a entrenadora. “Como jugadora fue una pieza fundamental en la Selección, y ahora como coach está replicando todos sus conocimientos y pasión a las nuevas generaciones. Su historia demuestra que Saltillo puede llegar muy lejos”.

Marisol Rodríguez, actual gerente general y manager de Valkirias de Saltillo, también conoce de cerca el recorrido de Pamela. Ambas compartieron cancha durante los primeros años del flag en la ciudad. “Representa lo que hay en Saltillo: buen football. Pamela ha sido de las mujeres que estuvo desde los inicios del flag y es gratificante verla donde está, porque no ha sido fácil el camino”, recordó. Rodríguez considera que el crecimiento del deporte ya es visible. “De diez años atrás a hoy hay miles de equipos de flag que incentivan a la juventud a hacer deporte y aprovechar sus tiempos libres de manera sana”, dijo.

Sin embargo, cree que el siguiente paso debe ser fortalecer la estructura competitiva. “Me gustaría ver estandarizado el nivel del flag, que haya certificaciones y más instituciones formales que avalen un nivel competitivo para que más saltillenses participen a nivel nacional e internacional”. Valeria Contreras, quien comenzó a jugar flag football en 2011 y continúa activa con Rugrats Saltillo y Dragonas Elite, observa el boleto olímpico como un momento que puede marcar un antes y un después. “Pamela es una muestra de que el talento que existe en nuestra ciudad puede llegar a los escenarios más importantes del mundo”, señaló. Para Contreras, la clasificación también puede modificar la percepción de las nuevas generaciones. “Las niñas y jóvenes ya no tienen que ver este deporte solamente como una actividad recreativa, sino como una disciplina en la que pueden llegar a competir al más alto nivel”.