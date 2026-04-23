¿Quiénes son los primeros 15 picks del Draft NFL 2026? Fernando Mendoza es el #1 de los Raiders

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Fútbol Americano
/ 23 abril 2026
    ¿Quiénes son los primeros 15 picks del Draft NFL 2026? Fernando Mendoza es el #1 de los Raiders
    Fernando Mendoza encabezó las primeras 15 elecciones del Draft 2026 de la NFL al ser tomado por los Raiders de Las Vegas con el pick global número uno. FOTO: AP

La primera ronda del Draft 2026 de la NFL comenzó en Pittsburgh con movimientos, sorpresas y varios prospectos defensivos entre los primeros 15 picks

El Draft 2026 de la NFL ya comenzó a mover el futuro de varias franquicias y, hasta el momento, las primeras 15 selecciones dejaron como gran protagonista a Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, elegido por los Raiders de Las Vegas con el pick global número uno.

La primera ronda arrancó este jueves en Pittsburgh, con una tendencia clara: varios equipos apostaron por jugadores de impacto inmediato en la línea defensiva, la línea ofensiva y posiciones premium como quarterback, receptor y cornerback.

El arranque del Draft tuvo a los Raiders de Las Vegas tomando a Mendoza, ganador del Heisman y campeón nacional con Indiana, tras una temporada en la que completó el 72 por ciento de sus pases, con 3,535 yardas, 41 touchdowns y seis intercepciones.

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Después, los Jets de Nueva York eligieron al edge rusher David Bailey, de Texas Tech, mientras que los Cardinals de Arizona sorprendieron con Jeremiyah Love, corredor de Notre Dame, en la tercera selección global.

Entre los primeros 15 picks también destacaron dos movimientos importantes: los Chiefs de Kansas City subieron al sexto lugar para tomar al cornerback Mansoor Delane, de LSU, mientras que los Giants de Nueva York volvieron a elegir en el Top 10, ahora con Francis Mauigoa, tackle ofensivo de Miami, en una selección adquirida vía Bengals de Cincinnati.

Primeras 15 elecciones del Draft 2026 de la NFL

Fernando Mendoza, QB, Indiana — Raiders de Las Vegas

David Bailey, EDGE, Texas Tech — Jets de Nueva York

Jeremiyah Love, RB, Notre Dame — Cardinals de Arizona

Carnell Tate, WR, Ohio State — Titans de Tennessee

Arvell Reese, EDGE/LB, Ohio State — Giants de Nueva York

Mansoor Delane, CB, LSU — Chiefs de Kansas City

Sonny Styles, LB, Ohio State — Commanders de Washington

Jordyn Tyson, WR, Arizona State — Saints de Nueva Orleans

Spencer Fano, OT, Utah — Browns de Cleveland

Francis Mauigoa, OT, Miami — Giants de Nueva York

Caleb Downs, S, Ohio State — Cowboys de Dallas

Kadyn Proctor, OT, Alabama — Dolphins de Miami

Ty Simpson, QB, Alabama — Rams de Los Ángeles

Olaivavega “Vega” Ioane, G, Penn State — Ravens de Baltimore

Rueben Bain Jr., OLB/EDGE, Miami — Buccaneers de Tampa Bay

La selección 15 confirmó la necesidad defensiva de los Buccaneers de Tampa Bay, que tomaron a Rueben Bain Jr., linebacker exterior de Miami.

El propio equipo destacó que buscaba poder por fuera de la línea y que Bain fue titular durante tres años con los Hurricanes, además de formar parte del campeonato nacional de Miami en 2025 y ser reconocido como Jugador Defensivo del Año de la ACC.

Con este primer bloque, Ohio State se convirtió en una de las universidades más presentes en la parte alta, con Carnell Tate, Arvell Reese, Sonny Styles y Caleb Downs dentro de las primeras 11 elecciones.

La ofensiva también tuvo peso con tres tackles ofensivos seleccionados entre los primeros 12 turnos, mientras que Mendoza y Ty Simpson fueron los dos quarterbacks tomados en este tramo inicial.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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