¿Quién es Fernando Mendoza? El QB de origen cubano elegido por Raiders como pick 1 del Draft 2026

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Fútbol Americano
/ 23 abril 2026
    ¿Quién es Fernando Mendoza? El QB de origen cubano elegido por Raiders como pick 1 del Draft 2026
    Fernando Mendoza llega a Raiders de Las Vegas como el pick 1 del Draft NFL 2026 y con la misión de convertirse en el quarterback franquicia. FOTO: ESPECIAL

El quarterback de Indiana llega a Raiders como primera selección global del Draft NFL 2026, tras una temporada histórica con 3 mil 535 yardas, 41 touchdowns y el Trofeo Heisman

Raiders de Las Vegas abrió una nueva era en la NFL al tomar a Fernando Mendoza como el pick 1 global del Draft 2026, una decisión que responde a la urgencia más grande de la franquicia: encontrar un quarterback franquicia capaz de cambiar el rumbo deportivo del equipo después de una temporada de 3-14.

La elección no fue sorpresiva. Raiders de Las Vegas llegó al Draft con la primera selección global por primera vez desde 2007 y con el quarterback como su necesidad principal, además de huecos en receptor, línea ofensiva, línea defensiva y secundaria, según el análisis previo de NFL.com.

Mendoza aterriza en Las Vegas después de una campaña dominante con Indiana, donde se consolidó como uno de los mejores pasadores del futbol colegial.

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En 2025 lanzó para 3,535 yardas, 41 touchdowns, apenas seis intercepciones y completó el 72 por ciento de sus envíos, números que además marcaron récord de touchdowns por pase en una temporada para los Hoosiers.

Las razones de su elección van más allá de la estadística. Mendoza combina tamaño, precisión, temple competitivo y capacidad para atacar zonas intermedias y profundas del campo.

The Ringer lo describe como un quarterback de físico alto y atlético, con buena mezcla de velocidad y precisión en sus envíos, además de colocación fina en rutas hacia las bandas y pases profundos.

El peso que tendrá en Raiders de Las Vegas será inmediato. La franquicia no solo lo selecciona como titular del futuro, sino como el eje de una reconstrucción ofensiva.

Tras años de inestabilidad en la posición, Mendoza llega para ordenar el ataque, elevar el techo de la ofensiva y convertirse en la pieza alrededor de la cual deberán llegar receptores, protección y un sistema diseñado para explotar su brazo.

El contexto también lo favorece. Tom Brady, accionista minoritario de Raiders de Las Vegas, ya tuvo contacto con Mendoza durante el proceso previo al Draft y, según contó el propio jugador, le dejó claro que buscaría empujarlo y servir como mentor para el quarterback que llegara al equipo.

Con Kirk Cousins en el roster, Raiders de Las Vegas también podría darle a Mendoza un entorno de transición más estable, aunque la presión será alta desde el primer día.

Para una franquicia que no encontraba estabilidad bajo centro desde la salida de Derek Carr, el mensaje es claro: Mendoza no llega como proyecto secundario, sino como la apuesta central para devolver competitividad a Las Vegas.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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