Indiana aplasta a Oregon y cita Final colegial ante Miami

Los Hoosiers de Indiana firmaron una noche histórica al imponerse de manera contundente 56-22 a los Ducks de Oregon en la Semifinal del College Football Playoff, disputada en el Peach Bowl en Atlanta, resultado que los catapultó a la Final del futbol americano colegial, donde se medirán ante los Hurricanes de Miami por el campeonato nacional. Desde la primera jugada, Indiana dejó claro que no estaba dispuesto a dejar dudas. El esquinero D'Angelo Ponds interceptó un pase del mariscal Dante Moore y lo devolvió hasta la zona de anotación, acción que marcó el tono de un partido completamente inclinado del lado de los Hoosiers.

A partir de ahí, la defensa presionó de forma constante, provocó errores y le dio a su ofensiva ventajas de campo que supo capitalizar sin titubeos. El gran protagonista de la noche fue el quarterback Fernando Mendoza, reciente ganador del Trofeo Heisman, quien ofreció una actuación casi perfecta. El pasador completó 17 de 20 envíos para 177 yardas y cinco pases de touchdown, administrando el juego con precisión y liderazgo, además de conectar de manera constante con sus principales receptores en momentos clave. La ofensiva de Indiana mostró equilibrio, ritmo y una ejecución que fue demasiado para la defensiva de Oregon. El marcador fue reflejo del dominio total de los Hoosiers, que se fueron al descanso con una ventaja cómoda y no bajaron la intensidad en la segunda mitad. Oregon, que llegó como uno de los programas más sólidos de la temporada, nunca logró establecer su ataque ni responder ante la presión defensiva de Indiana, acumulando pérdidas de balón y series ofensivas cortas que terminaron por sentenciar el encuentro. Con este triunfo, Indiana mantuvo su temporada perfecta y mejoró su récord a 15-0, además de avanzar por primera vez en la historia del programa al juego por el campeonato nacional del College Football Playoff.