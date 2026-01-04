Jaguars aplasta a Titans y se queda con la División Sur de la AFC

Fútbol Americano
/ 4 enero 2026
    Jaguars aplasta a Titans y se queda con la División Sur de la AFC
    Los Jaguars de Jacksonville celebran el título de la División Sur de la AFC tras aplastar 41-7 a los Titans de Tennessee en el cierre de la temporada regular de la NFL. FOTO: AP

Jacksonville cerró la temporada regular con una victoria contundente sobre Tennessee y aseguró el título divisional

Los Jaguars de Jacksonville confirmaron su dominio en el cierre de la temporada regular al vencer de forma categórica 41-7 a los Titans de Tennessee, resultado con el que aseguraron el campeonato de la División Sur de la Conferencia Americana y sellaron su pase a los playoffs de la NFL.

El duelo, correspondiente a la Semana 18, no dejó dudas sobre la superioridad del conjunto de Jacksonville, que necesitaba el triunfo para quedarse con el primer lugar divisional y respondió con una actuación completa en ambos lados del balón.

El mariscal de campo Trevor Lawrence fue el gran protagonista del encuentro al lanzar tres pases de anotación y comandar una ofensiva que dominó desde el primer cuarto.

TE PUEDE INTERESAR: Panthers gana la NFC Sur y clasifica a Playoffs tras triunfo de Falcons

Lawrence completó 22 de 30 envíos para 255 yardas, mostrando precisión y control del ritmo del partido, además de establecer una nueva marca de la franquicia en pases de touchdown en una sola temporada. Jacksonville tomó ventaja temprano y nunca permitió que Tennessee encontrara respuesta ofensiva.

Instagram

A la sólida actuación aérea se sumaron aportaciones clave de jugadores como Parker Washington y Brenton Strange, quienes aprovecharon los espacios en la defensiva rival para mover las cadenas y ampliar la diferencia en el marcador.

El ataque de los Jaguars fue constante y efectivo, capitalizando errores y manteniendo el control del reloj durante gran parte del encuentro.

La defensiva de Jacksonville también tuvo una tarde destacada al limitar severamente a los Titans, forzando pérdidas de balón y generando presión constante sobre el quarterback rival.

Una de las jugadas decisivas fue una intercepción regresada hasta la zona de anotación por Antonio Johnson, que terminó por inclinar definitivamente el juego y reflejó la superioridad defensiva de los Jaguars en el cierre del calendario.

Con este resultado, Jacksonville finalizó la temporada regular con marca de 13-4, suficiente para proclamarse campeón del AFC Sur y asegurar al menos el tercer sembrado en la Conferencia Americana.

El título divisional llega como confirmación del crecimiento del equipo y lo coloca como uno de los contendientes más sólidos rumbo a la postemporada, donde buscará capitalizar su buen momento y el respaldo de una campaña consistente en ambos costados del emparrillado.

