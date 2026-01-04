Jaguars aplasta a Titans y se queda con la División Sur de la AFC

Los Jaguars de Jacksonville confirmaron su dominio en el cierre de la temporada regular al vencer de forma categórica 41-7 a los Titans de Tennessee, resultado con el que aseguraron el campeonato de la División Sur de la Conferencia Americana y sellaron su pase a los playoffs de la NFL.

El duelo, correspondiente a la Semana 18, no dejó dudas sobre la superioridad del conjunto de Jacksonville, que necesitaba el triunfo para quedarse con el primer lugar divisional y respondió con una actuación completa en ambos lados del balón.

El mariscal de campo Trevor Lawrence fue el gran protagonista del encuentro al lanzar tres pases de anotación y comandar una ofensiva que dominó desde el primer cuarto.

Lawrence completó 22 de 30 envíos para 255 yardas, mostrando precisión y control del ritmo del partido, además de establecer una nueva marca de la franquicia en pases de touchdown en una sola temporada. Jacksonville tomó ventaja temprano y nunca permitió que Tennessee encontrara respuesta ofensiva.