Sam Darnold en Monterrey: Osos vs Mexicas tendrá invitado de lujo en la LFA

El mariscal de campo Sam Darnold, reciente campeón del Super Bowl LX con los Seattle Seahawks, formará parte de la Semana 4 de la Liga de Futbol Americano Profesional como capitán honorario en el encuentro entre Osos Monterrey y Mexicas. El partido se disputará en Monterrey, en el recinto conocido como “Tierra de Osos”, donde la presencia del quarterback estadounidense marcará uno de los momentos más llamativos de la jornada. Su participación no será dentro del campo, pero sí como figura representativa en un duelo que ha generado expectativa entre los aficionados.

La visita de Darnold ocurre semanas después de haber conquistado el título de la NFL, lo que añade relevancia al evento dentro del calendario de la LFA. A sus 28 años, el pasador llega en el punto más alto de su carrera, tras una temporada en la que logró consolidarse como titular en Seattle y llevar al equipo a una marca de 14 victorias y tres derrotas, suficiente para liderar la Conferencia Nacional.

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El campeonato obtenido en febrero pasado en Santa Clara representó un cambio en la trayectoria del jugador, quien durante sus primeros años en la liga había enfrentado altibajos. Tras su paso por los New York Jets, los Carolina Panthers y una etapa posterior con los San Francisco 49ers, encontró estabilidad en su rendimiento a partir de 2024, cuando fue seleccionado al Pro Bowl con los Minnesota Vikings. Su llegada a Seattle como agente libre en 2025 marcó el punto de inflexión. Bajo ese contexto, Darnold encabezó una ofensiva eficiente que, combinada con una defensiva sólida, permitió a los Seahawks avanzar hasta el Super Bowl y superar 29-13 a los New England Patriots. En ese encuentro, el mariscal completó 19 de 38 envíos para 202 yardas y un pase de anotación, en un partido donde el protagonismo también recayó en el ataque terrestre liderado por Kenneth Walker III, designado como Jugador Más Valioso. El duelo se mantuvo equilibrado durante tres cuartos, con intercambio de goles de campo, antes de que Seattle ampliara la ventaja en el último periodo para asegurar el campeonato.

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Ahora, con ese antecedente reciente, la presencia de Darnold en Monterrey se suma como un elemento atractivo para el público local. Más allá del resultado en el campo, su participación refuerza el vínculo entre la NFL y el futbol americano profesional en México, en un momento en que la LFA busca consolidar su crecimiento y ampliar su alcance entre nuevas audiencias. El partido entre Osos y Mexicas se perfila así no solo como un enfrentamiento relevante dentro de la temporada, sino también como un escaparate para acercar a los aficionados a figuras activas del máximo nivel del futbol americano.

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