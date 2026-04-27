Sam Darnold en Monterrey: Osos vs Mexicas tendrá invitado de lujo en la LFA

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Americano
/ 27 abril 2026
    Sam Darnold en Monterrey: Osos vs Mexicas tendrá invitado de lujo en la LFA
    Darnold llega a Monterrey en el mejor momento de su carrera tras su temporada 2025. FOTO: ESPECIAL

El reciente campeón del Super Bowl LX con los Seahawks, será capitán honorario en el duelo entre Osos Monterrey y Mexicas, dentro de la Semana 4 de la Liga de Futbol Americano Profesional

El mariscal de campo Sam Darnold, reciente campeón del Super Bowl LX con los Seattle Seahawks, formará parte de la Semana 4 de la Liga de Futbol Americano Profesional como capitán honorario en el encuentro entre Osos Monterrey y Mexicas.

El partido se disputará en Monterrey, en el recinto conocido como “Tierra de Osos”, donde la presencia del quarterback estadounidense marcará uno de los momentos más llamativos de la jornada. Su participación no será dentro del campo, pero sí como figura representativa en un duelo que ha generado expectativa entre los aficionados.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/liguilla-clausura-2026-cruces-fechas-y-datos-de-los-cuartos-de-final-de-la-liga-mx-BI20281563

La visita de Darnold ocurre semanas después de haber conquistado el título de la NFL, lo que añade relevancia al evento dentro del calendario de la LFA. A sus 28 años, el pasador llega en el punto más alto de su carrera, tras una temporada en la que logró consolidarse como titular en Seattle y llevar al equipo a una marca de 14 victorias y tres derrotas, suficiente para liderar la Conferencia Nacional.

Instagram

El campeonato obtenido en febrero pasado en Santa Clara representó un cambio en la trayectoria del jugador, quien durante sus primeros años en la liga había enfrentado altibajos. Tras su paso por los New York Jets, los Carolina Panthers y una etapa posterior con los San Francisco 49ers, encontró estabilidad en su rendimiento a partir de 2024, cuando fue seleccionado al Pro Bowl con los Minnesota Vikings.

Su llegada a Seattle como agente libre en 2025 marcó el punto de inflexión. Bajo ese contexto, Darnold encabezó una ofensiva eficiente que, combinada con una defensiva sólida, permitió a los Seahawks avanzar hasta el Super Bowl y superar 29-13 a los New England Patriots.

En ese encuentro, el mariscal completó 19 de 38 envíos para 202 yardas y un pase de anotación, en un partido donde el protagonismo también recayó en el ataque terrestre liderado por Kenneth Walker III, designado como Jugador Más Valioso.

El duelo se mantuvo equilibrado durante tres cuartos, con intercambio de goles de campo, antes de que Seattle ampliara la ventaja en el último periodo para asegurar el campeonato.

Instagram

Ahora, con ese antecedente reciente, la presencia de Darnold en Monterrey se suma como un elemento atractivo para el público local. Más allá del resultado en el campo, su participación refuerza el vínculo entre la NFL y el futbol americano profesional en México, en un momento en que la LFA busca consolidar su crecimiento y ampliar su alcance entre nuevas audiencias.

El partido entre Osos y Mexicas se perfila así no solo como un enfrentamiento relevante dentro de la temporada, sino también como un escaparate para acercar a los aficionados a figuras activas del máximo nivel del futbol americano.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol Americano

Localizaciones


Monterrey

Organizaciones


NFL
LFA
Seattle Seahawks

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Amenaza doble

Amenaza doble
true

Desaparecer en México: ¿hay alguien a quien le importe?
Fuerza Civil reporta bloqueos en carretera a Reynosa tras captura en Tamaulipas; vialidad fue liberada

Registra Nuevo León tres bloqueos tras detención en Tamaulipas de objetivo prioritario
La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que la mañana del lunes se registraron bloqueos y actos vandálicos en diversos puntos de la ciudad de Reynosa.

Reportan bloqueos y quema de autos en Reynosa, tras detención de ‘objetivo prioritario’
El calendario escolar en México marca mayo como uno de los meses con más descansos, gracias a fechas oficiales y actividades académicas que generan esperados “megapuentes”.

Los puentes de mayo... Estos son todos los megapuentes de descanso oficiales en México en 2026
Conoce las señales del golpe de calor y cómo impacta la salud durante las altas temperaturas en México; síntomas, riesgos y qué ocurre en el cuerpo.

¡Cuidado con el Golpe de Calor en México!... señales de alerta y cómo prevenirlo en días de altas temperaturas
Una antigua entrevista de Ángela Aguilar volvió a viralizarse tras los rumores sobre un supuesto romance con Canelo Álvarez.

¿Canelo enviaba ‘camiones de flores’ a Ángela Aguilar? Resurge versión y estalla polémica
Los Rockets de Houston vencieron a los Lakers de Los Ángeles y evitaron la barrida en la primera ronda de los Playoffs de la NBA 2026.

Resultado Lakers vs Rockets hoy: Houston brilla en casa y sobrevive en los Playoffs de la NBA