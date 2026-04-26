Liguilla Clausura 2026: Cruces, fechas y datos de los Cuartos de Final de la Liga MX

La Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX quedó definida después del cierre de la Jornada 17 y la Fiesta Grande ya tiene sus cuatro series de Cuartos de Final, en un torneo que tendrá un ingrediente distinto: no habrá Play-In y los ocho mejores clasificados avanzaron de forma directa a la fase de eliminación. Los equipos que pelearán por el campeonato serán Pumas, Chivas, Cruz Azul, Pachuca, América, Tigres, Atlas y Toluca, luego de una última fecha que terminó por acomodar la tabla general y dejó cruces de alta tensión, con antecedentes importantes en fases finales del futbol mexicano. De acuerdo con el calendario dado a conocer, los partidos de ida de los Cuartos de Final se disputarán entre el 2 y 3 de mayo, mientras que los duelos de vuelta están programados para el 9 y 10 de mayo.

Los horarios oficiales serán confirmados por la Liga MX, pero las series ya tienen definido el orden de las sedes. Así se jugarán los Cuartos de Final del Clausura 2026: Pumas vs América La ida se jugará en el Estadio Banorte, casa de las Águilas, mientras que la vuelta será en el Estadio Olímpico Universitario, donde Pumas cerrará la eliminatoria por su mejor posición en la tabla. Chivas vs Tigres El primer capítulo será en el Estadio Universitario, mientras que la vuelta se disputará en el Estadio Akron, con un Guadalajara que llega como uno de los equipos protagonistas del torneo. Cruz Azul vs Atlas La Máquina abrirá la serie como visitante en el Estadio Jalisco y cerrará en el Estadio Cuauhtémoc, sede que ha utilizado durante el torneo. Cruz Azul llega fortalecido tras escalar posiciones en la recta final. Pachuca vs Toluca La ida será en el Estadio Nemesio Diez y la vuelta se jugará en el Estadio Hidalgo, en una llave que enfrenta a dos equipos acostumbrados a competir en instancias decisivas.

Seleccionados dejarán a sus equipos en Liguilla La gran polémica rumbo a esta Liguilla está en el tema de los seleccionados mexicanos. La Selección Mexicana mantendrá su plan de concentración rumbo al Mundial 2026 y no cederá a los futbolistas convocados para disputar la fase final del Clausura, pese a las molestias generadas en varios clubes. Entre los nombres señalados como bajas por incorporarse al Tri aparecen Raúl “Tala” Rangel, Carlos Acevedo, Jesús Gallardo, Everardo López, Israel Reyes, Richard Ledezma, Erik Lira, Marcel Ruiz, Carlos Rodríguez, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Roberto “Piojo” Alvarado, Armando “Hormiga” González y Alexis Vega. La concentración está prevista a partir del 6 de mayo, por lo que estos jugadores podrían quedar fuera de la definición de Cuartos de Final, Semifinales y Final.

Chivas y Toluca aparecen como los clubes más golpeados por esta medida, al tener varios futbolistas contemplados por Javier Aguirre. También serían afectados Cruz Azul, América, Xolos y Santos, aunque no todos ellos siguen con vida en la pelea por el título. Con este panorama, la Liguilla del Clausura 2026 arrancará con cruces de alto impacto, pero también con un contexto inusual: equipos candidatos al campeonato deberán ajustar sus planteles en plena fase decisiva, mientras la Selección Mexicana acelera su preparación rumbo al Mundial que se jugará en casa.

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